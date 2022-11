TRANSFERT. Dimitri Delibes sur le point de rejoindre une grosse écurie du Top 14 ?

Selon le Midi Olympique, le champion d'Europe en titre La Rochelle serait très intéressé par le profil du 3/4 toulousain, Dimitri Delibes.

Très en vue depuis plusieurs mois désormais, le centre du Stade Toulousain (qui peut également jouer ailier et arrière) Dimitri Delibes arrive en fin de contrat à la fin de l'année. À seulement 23 ans, l'ancien joueur de Blagnac serait actuellement en discussion avec le club de la Ville Rose au sujet d'une possible prolongation de contrat. Mais voilà, Toulouse n'est pas la seule écurie du Top 14 à vouloir Delibes dans ses rangs. En effet, le champion d'Europe en titre, le Stade Rochelais, serait également très intéressé par celui-ci. C'est en tout cas ce que nous annonce le Midi Olympique ce lundi. Après Toulon, c'est donc aux Maritimes de faire les yeux doux à Dimitri Delibes, qui a déjà inscrit 3 essais avec Toulouse cette saison.

TRANSFERT. Top 14. Lebel-Penaud : destins liés au Stade Toulousain ?Bien entendu, la finalité de ce dossier dépendra forcément d'un autre potentiel transfert : celui de Damian Penaud à Toulouse. Annoncé depuis quelques semaines en partance pour le club le plus titré de France, le joueur de l'ASM serait de plus en plus proche d'un accord avec le Stade Toulousain. Néanmoins, cette venue va forcément engendrer des départs, à cause notamment du salary cap. Et si pendant un temps, l'avenir de Lebel et celui de Penaud semblaient liés, il se pourrait finalement que ce soit Dimitri Delibes qui soit désormais dans la balance. Les prochaines semaines, voire les prochains jours pourraient donc nous permettre d'y voir plus clair...

