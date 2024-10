TRANSFERT. Comme souvent, Grenoble se fait ''chiper'' un jeune talent prometteur par un club de Top 14

Mathis Sarragallet, jeune talonneur de 24 ans, a signé avec le LOU pour la saison prochaine. Un départ qui laisse une fois de plus Grenoble sans l’un de ses jeunes talents.

Le FCG commence à y être habitué. On ne compte plus les joueurs passé à Grenoble qui ont été démarchés par les formations de Top 14. Un exode qui continue chaque année. Pour rappel, l'excellent Barnabé Massa et Régis Montagne avaient choisi de partir à Clermont l'été dernier.

Encore un départ vers le Top 14

L'an prochain, le club isérois perdra un de ses jeunes talents avec le départ du talonneur Mathis Sarragallet, qui rejoindra Lyon la saison prochaine. Il est question d'un contrat de deux ans.

À 24 ans, le joueur passé par Voiron avant de rejoindre Grenoble en 2015 a choisi de franchir un cap en signant un contrat avec le LOU, laissant derrière lui une équipe qui comptait sur lui pour l’avenir. "Je sais que j’arrive à maturité, à un poste où l’expérience est importante", confiait le principal intéressé au Midi Olympique.

Depuis ses débuts professionnels en 2020, il s’est imposé comme un élément important au sein de l’effectif grenoblois, en Pro D2. Ses performances en mêlée et son activité sur le terrain ont vite attiré les regards des clubs de l’élite.

La perte de Sarragallet s’inscrit dans une tendance pour le FCG. Plusieurs de leurs meilleurs éléments ont été débauchés par des clubs de Top 14 ces dernières saisons.

Capuozzo, Hulleu : le XV enflammé des joueurs formés au FCG partis tenter l'aventure en Top 14 (ou ailleurs)Avec Lyon, il découvrira l'exigence du Top 14, un championnat taillé pour ses ambitions et son talent. Le LOU, toujours en quête de renforts pour rester compétitif, réalise ici un joli coup en s’offrant un joueur prometteur, déjà aguerri par ses années en Pro D2.

Grenoble, de son côté, devra encore une fois reconstruire sans l'un de ses piliers. Le FCG peut se targuer de former d’excellents joueurs, mais pour le public grenoblois, voir partir leurs talents est toujours une pilule difficile à avaler. Avec 16 éléments en fin de contrat selon le Dauphiné Libéré, le club isérois va devoir s'activer et faire des choix.