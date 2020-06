[TRANSFERT] Comme Andreu, Bernard et Namy, Jone Qovu rejoint la Fédérale 1

Le Fidjien Jone Qovu n'est pas conservé par le Stade Rochelais. Le deuxième ligne polyvalent va rejoindre la Fédérale 1 à Niort.

TRANSFERT - L'arrivée de Marc Andreu à La Seyne-sur-Mer révélée par Gaël Fickou ?La Fédérale 1, nouvel Eldorado des pros ? Après Marc Andreu à la Seyne-sur-Mer, Pierre Bernard au Bassin d’Arcachon ou encore Guillaume Namy (31 ans) du côté de Narbonne, voilà qu'un nom bien connu du Top 14 et de la Pro D2 rejoint le monde amateur. Niort, pensionnaire de Fédérale 1 a officialisé la signature jusqu'en 2022 du polyvalent Jone Qovu. International fidjien en deuxième ou en troisième ligne, il n'avait pas été conservé par le Stade Rochelais malgré ses 108 matchs joués en six saisons. À 35 ans, il se lance un nouveau défi au lieu de raccrocher les crampons. Il sera un renfort de poids (134 kilos sur la balance) pour une formation qui vise les premières place de sa poule pour intégrer dans nouvelle compétition de la FFR entre la Fédérale 1 et la Pro D2..

👋 Fort de 108 matchs au @staderochelais, il apportera de la puissance à notre équipe. Bienvenue à toi Jone ! #𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯𝙉𝙍𝘾 #𝙉𝙞𝙤𝙧𝙩𝙍𝘾 #𝙉𝙞𝙤𝙧𝙩 #𝙍𝙪𝙜𝙗𝙮 pic.twitter.com/vZasjsZRDD — Niort Rugby Club (@NiortRugbyClub) June 13, 2020

Plusieurs Rochelais font déjà partie de l'effectif : les piliers Jonathan Taliauli et Florian Bougerol, l'ailier Valentin Cougnaud. Qovu est la première recrue pour 2020/2021. Niort, ne fait pas partie des clubs en lice pour intégrer le championnat "National" cette saison. Mais ne cache pas ses ambitions avec un recrutement ciblé sans pour autant brûler les étapes. [TRANSFERT] Avec Antoine Lescalmel en figure de proue, Niort une équipe à suivre en Fédérale 1