TRANSFERT. Cet ailier international passé par Toulon et Brive débarque à Narbonne

Narbonne accueille Axel Müller, ailier international argentin passé par le Top 14. Un renfort de choix pour dynamiter la ligne de 3/4 orange et noire.

Le Racing Club Narbonnais frappe un joli coup sur le marché avec l’arrivée d’Axel Müller, ailier international argentin de 31 ans, qui s’engage pour la saison 2025-2026.

Un CV solide et une palette complète

Une recrue de poids pour le club audois, qui mise sur son explosivité et son vécu au plus haut niveau pour dynamiser sa ligne de trois-quarts.

Formé en Argentine, passé par le rugby à 7 (il a disputé les JO de Rio en 2016) puis le Top 14 sous les couleurs de Toulon et Brive, Müller coche toutes les cases de l’ailier moderne : rapide, puissant, propre techniquement, capable d’alterner entre jeu de mouvement et percussion.

Une recrue d’expérience pour encadrer les jeunes

Du haut de ses 1,86 m pour 96 kg, l’Argentin viendra encadrer les jeunes talents narbonnais et apporter toute son expérience des joutes de haut niveau.

Sa capacité à créer des décalages, à finir les coups et à se rendre disponible dans tous les coins du terrain en fait une arme offensive précieuse pour le RCN.

Un profil taillé pour le jeu narbonnais

Axel Müller arrive libre après plusieurs passées à Brive puis deux saisons au sein de la Major League Rugby. Le staff narbonnais n’a pas hésité une seconde pour l’intégrer au projet. L’objectif : franchir un cap en Nationale et viser les phases finales avec un groupe dense et ambitieux.

Dans un championnat où les détails comptent, l’apport d’un joueur rompu aux joutes internationales pourrait bien faire la différence dans les moments clés.

Avec ce recrutement, le RCN envoie un message clair : Narbonne veut (re)jouer les premiers rôles. Et avec un finisseur du calibre d’Axel Müller, le public narbonnais pourrait vite se remettre à rêver.