TRANSFERT. Top 14 - Castres va perdre l'excellent Ma'ama Vaipulu pour raisons familiales

Le Castres Olympique a communiqué sur le départ de son 3e ligne Ma'ama Vaipulu, qui quittera le Tarn et le Top 14 cet été.

Tarnais depuis 2016, Ma'ama Vaipulu vit donc ses dernières semaines sous le maillot du Castres Olympique. Le 3e ligne tongien (ancien des Chiefs en Super Rugby, et des Counties Manukau en Mitre10 Cup) va donc quitter le CO, à l'issue de cette saison. Champion de France en 2018 après une victoire sur Montpellier au Stade de France, l'international aux 12 sélections s'explique :

Je suis très heureux d’avoir évolué avec le CO et très fier d’avoir été Champion de France. Quitter le Castres Olympique est un choix familial, ça a été une décision difficile à prendre. Je resterai bien sûr en contact avec le club car j’ai adoré l’esprit de famille qui règne ici. - Ma'ama Vaipulu via le site du CO

Le n°8 a porté le maillot castrais à 79 reprises, et compte 20 matchs cette saison. Outre Vaipulu, Castres (8e à deux points de la qualif', avant la dernière journée) va également perdre Anthony Jelonch, sur le poste de 3e ligne. Dans l'autre sens, l'Australien Rob Leota arrive des Rebels.

Ma'ama Vaipulu va quitter le Castres Olympique à la fin de cette saison, pour des raisons familiales.



