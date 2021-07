TRANSFERT. Benjamin Kayser dans le staff d'un club anglais... de 5e division

L'ancien talonneur du XV de France et de Clermont Benjamin Kayser va rejoindre le staff d'un club amateur au sein du championnat anglais.

Angleterre - France : l'excellent Benjamin Kayser en bord de terrain pour le Crunch !Excellent aux commentaires sur les antennes de France Télévisions lors du Tournoi des 6 Nations et de la Coupe d'Europe, Benjamin Kayser a plus d'une corde à son arc. L'ancien talonneur du XV de France et de Clermont va en effet endosser le costume d'entraîneur la saison prochaine. Celui qui a évolué en Angleterre ne va pas rejoindre un club de l'Hexagone à l'instar de nombreux joueurs français, mais bien un club anglais. Leicester, son ancien club ? Non, c’est au sein d'une formation bien moins réputée qu'il va prendre en charge les avants : le Tunbridge Wells RFC. Si vous ne connaissez pas ce club, rassurez-vous, il évolue au sein de la cinquième division anglaise et plus particulièrement dans la London and South East Premier League. Et ce n'est pas le seul gros coup réalisé par cette humble formation puisque l'entraîneur des 3/4 ne sera autre que David Strettle, ancien joueur du XV de la Rose, des Saracens ou encore de Clermont. Rien que ça. De quoi permettre au Tunbridge Wells RFC de faire mieux que la 6e place de l'an passé.