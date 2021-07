TRANSFERT - Au tour de l'international à 7 Sacha Valleau de s'engager à Vannes !

Sacha Valleau, membre à part entière de France 7, s'est engagé pour deux ans avec le club breton ! Une superbe recrue, souriante et surtout douée.

Bon, vu le recrutement quotidien du RC Vannes en ce moment, on va arrêter avec le "La Bretagne ça vous gagne", sous peine de faire une indigestion de crêpes bretonnes d'ici peu. Toujours est-il qu'après Paige, Jordaan ou Ah You, les pensionnaires de La Rabine viennent - selon nous - de faire le plus beau coup de leur mercato. Ce midi, le demi-finaliste de la dernière saison de ProD2 a en effet annoncé l'arrivée du septiste Sacha Valleau, cadre de France 7.

Joueur athlétique (1m92 pour 97kg), très bon dans les duels, le jeu aérien et à l'aise au contact et pour libérer ses bras, Valleau devrait en effet beaucoup apporter à l'ambitieux club breton. Formé au Stade Toulousain, le joueur de 24 ans choisi donc de se tourner vers le XV après plusieurs années aux côtés des Bouhraoua ou Riva. Il s'est engagé pour deux ans et devrait évoluer au poste de centre, au sein d'une ligne d'attaque très dangereuse entre les Curtis, Abendanon et autres Pagès. Une seule interrogation : saura-t-il se réadapter au XV aussi rapidement que ses compères Barraque et Veredamu ?