TRANSFERT. Après les genoux du Top 14, Metuisela Talebula va malmener des côtes en Nationale...en 3e ligne !

L'ancien meilleur marqueur du Top 14, Metuisela Talebula, va rempiler du côté d'Angoulême en Nationale… en tant que 3ème ligne ! Il y avait déjà été joker médical.

C'était le souhait de Vincent Etcheto, entraineur principal du SA XV. Son président Didier Pitcho en a fait une réalité. L'ancien trois/quart fantasque de Bordeaux, qui avait enflammé les pelouses du Top 14, va se mettre au plaquage en Nationale. À l'instar d'un Bastareaud repositionné en numéro 8 à Lyon, l'international fidjien à 15 (25 sélections) et à 7 (35 sélections) Metuisela Talebula se voit offrir un contrat lui permettant de se relancer. Il n'avait déjà pas été retenu par Angoulême au printemps dernier, et était sans club depuis. Son parcours reste lié à celui d'Etcheto et ce dernier garde des attaches avec "Met".

Le plus ultra d'Etcheto

L'ancien entraineur de l'UBB et de l'Aviron Bayonnais déclarait ainsi en mai dernier dans Sud-Ouest : "Met Talebula ! C’est un génie. C’est pour ça que je l’ai encore pris avec moi à Angoulême (janvier 2021 ndlr). Je voulais lui rendre ce qu’il m’avait donné. À un moment, j‘ai eu une étiquette de très bon entraîneur des trois-quarts (sourire), mais je le devais aussi aux joueurs que j’avais, Met entre autres. Il change une équipe. Il a changé l’équipe de Bordeaux. Il y en a eu d’autres après lui à Bordeaux, mais il n’y aura pas l’équivalent de ce qu’a fait Met en trois ou quatre ans."

Grand talent parti trop tôt

Et pour cause : 101 matchs de Top 14, 39 essais d'inscrits (et notamment 29 essais inscrits en 50 matchs lors de son pic de forme). Il y avait de quoi s'enthousiasmer au vu de ses anciennes performances. Son aventure bordelaise s'est néanmoins terminée de manière très décevante, avec une rupture de contrat en 2018 (à un an du terme). Engagé à Bayonne en Pro D2, on le croyait capable de revenir au niveau qu'était le sien, mais il ne le retrouvera jamais. De fait, deux facteurs non négligeables sont à mettre en lumière : une blessure au genou droit (lésion du ménisque en 2017) handicapante, et un positionnement au centre à l'aviron, qui ne lui permettait pas d'exprimer son talent, alors qu'en position d'ailier il cassait les genoux adverses et envoyait leurs propriétaires s'envoler en tribune.

Le sort s'est acharné sur Talebula... mais le cœur d'Etcheto l'a sauvé

Il fût aussi le titulaire à l'arrière de l'équipe des Fidji historique qui a battu les Bleus en novembre 2018 au Stade de France (14-21) ! Malgré ce succès historique, il ne fût pas retenu par John Mckee pour disputer la coupe du monde au Japon, et s'est retrouvé sans club pendant un an et demi (et un essai à Agen début 2020 avorté par le premier confinement...), jusqu'à l'appel de Vincent Etcheto début 2021. Un très beau geste valeurs. Aujourd'hui donc, Talebula évoluera en tant que troisième ligne aile, et chauffera ses épaules plus qu'à l'accoutumée. Mais nul doute que ces départs de ruck devraient faire des dégâts dans les défenses adverses de Nationale…