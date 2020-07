[TRANSFERT] Après le Paraguay, Napolioni Nalaga retourne aux Fidji

L'ancien ailier qui a martyrisé les défenses et ailiers du Top 14 a été autorisé à revenir dans son club formateur.

Il a été l'ailier le plus médiatisé du Top 14 à son époque et ce n'était pas pour rien : percussion, accélération, cadrage débordement et longue course le long de la ligne. Napolioni Nalaga évoulait dernièrement au Paraguay dans le club d'Olimpia Lions avec l'autre ailier Manuel Montero. Celui qui détient encore le record du plus grand nombre d'essais en Champions Cup pour un Fidjien a été annoncé du côté de Nadroga, au Fidji. Son club actuel, l'Olimpia Rugby, a autorisé le joueur à aller jouer le championnat local.

Dans la famille Nalaga, je voudrais le frère, Inoke, recruté par Agen [VIDEO]

La nouvelle compétition paraguayenne, la SLAR, a été interrompue par l'épidémie de coronavirus. Elle se compose de 6 équipes argentine, chilienne, brésilienne et paraguayenne. Les 4 premières équipes joueront les demis-finale pour aller chercher le titre de champion. La 5e jouera le Challenge Triphy avec un club de Medellìn, les Cafeteros Pro, qui ne participe pas à la SLAR. Le président de Nadroga Rugby Tiko Matawalu a déclaré à Rugby Pass que le nom de Nalaga était inscrit dans la liste des joueurs, en attendant l'autorisation de la Fidji Rugby Union.

WTF - Napolioni Nalaga repousse l'heure de la retraite en signant...au Paraguay !

Napolioni Nalaga, 34 ans, reviendra donc au pays pour participer à la compétition locale. De quoi faire encore quelques dégâts sur les terrains.