TRANSFERT - Annoncé à Béziers, Manu Tuilagi s'engage aux Sale Sharks

Manu Tuilagi, libéré par Leicester la semaine dernière ne fera plus partie des Leicester Tigers. Sale a annoncé ce lundi le compter parmi eux.

La star du milieu de terrain anglais Manu Tuilagi est prisée depuis quelque temps. Annoncé à Béziers par le clan Dominici, il ne rejoindra finalement pas l'hexagone la saison prochaine. Son club, les Leicester Tigers, n'a pas trouvé d'accord sur une baisse des salaires du centre et de 4 autres joueurs : Greg Bateman, Kyle Eastmond, Noel Reid et Telusa Veainu. Ils sont désormais libres de tout contrat pour éviter de creuser un trou financier pour les clubs anglais.

C'est finalement les Sale Sharks qui se sont placés sur le dossier et qui s'est offert le déménageur aux 43 sélections. Son choix est cohérent : Manu souhaite rester éligible pour le XV de la Rose à seulement 29 ans, pour éventuellement prétendre à la prochaine Coupe du monde en 2023. Steve Diamond, directeur sportif des Sharks a déclaré que Tuilagi sera "une publicité fantastique et un ajout" à son équipe.

