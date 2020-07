TRANSFERT - A 35 ans, le champion du monde Richard Kahui se lance un nouveau défi.

Titulaire en finale du Mondial 2011 face à la France, il quitte le Japon pour l'Australie.

Le nom de Richard Kahui n'est pas le plus ronflant parmi les joueurs ayant porté le maillot des All Blacks depuis dix ans. L'ancien joueur des Chiefs ne compte d'ailleurs que 17 sélections. Mais il peut se targuer d'être champion du monde. En 2011, Kahui était même titulaire lors de la finale, face au XV de France.

A l'aile plutôt qu'au centre, son poste habituel.

Anthony Boric, le champion du monde oubliéIl faut dire qu'à l'époque, le duo Nonu - Smith règne déjà sur le milieu de terrain kiwi. Même Sonny Bill Williams ne fait pas le poids, et doit se contenter du banc... ou de l'aile, en cours de match. L'aile, où Kahui est donc titulaire le 23 octobre 2011, sur la pelouse de l'Eden Park. La suite de sa carrière est moins prestigieuse. Le natif de Tokoroa ne porte plus jamais le maillot des Blacks.

En 2013, il rejoint le Japon et les Toshiba Brave Lupus, en Top League. Sept ans plus tard, âgé de 35 ans, Kahui joue toujours !

