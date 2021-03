TRANSFERT. À 33 ans, Danny Cipriani tente un dernier défi en signant à Bath

L'ouvreur Danny Cipriani s'est engagé avec Bath à compter de mai prochain. Une bien belle recrue pour le club du Sud-Ouest de l'Angleterre.

TRANSFERT. La folle rumeur Beauden Barrett en Angleterre, info ou intox ?

Cips' est donc increvable. Sans club après avoir été libéré par Gloucester en fin d'année dernière, l'ouvreur aux 16 sélections prouve encore sa capacité à attirer les convoitises puisqu'il vient de s'engager avec l'ambitieux club de Bath. Désireux de trouver un remplaçant de choix à Rhys Priestland (en partance pour Cardiff) à l'ouverture, les pensionnaires du Recreation Ground ont donc engagé l'un des garçons les plus talentueux de sa génération, les plus fantasques, aussi. À 33 ans, Cipriani continue donc son tour d'Angleterre après les Wasps, Sale, de nouveau les Wasps, puis Gloucester et même une pige en Super Rugby du côté des Melbourne Rebels il y a fort longtemps. Il arrivera à Bath en mai pour une durée d'un an, comme l'a confirmé le club sur ses réseaux sociaux.

Je me suis vraiment concentré ces trois derniers mois sur l’amélioration de mon efficacité de course et de mes coups de pied, tout en recherchant un club qui correspond à mon ambition. Après avoir parlé avec Stuart (Hooper) et Neal (Hatley), il était clair que Bath offrait cette opportunité. - Cipriani sur le site de Bath

Pour rappel, Danny Cipriani c'est - entre autres - ça :

Non mais c'est quoi ce coup de génie de Danny Cipriani face au Connacht ? [VIDÉO]