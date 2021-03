TRANSFERT. La folle rumeur Beauden Barrett en Angleterre, info ou intox ?

Barrett, deux fois meilleur joueur du monde, s'est fendu d'un tweet qui a fait tourner les têtes des supporters de Bath le week-end dernier. Alors, il signe ?

C’est une rumeur un peu folle, on l’avoue, qui est remontée jusqu’aux oreilles des fidèles du rugby en dehors de nos frontières le week-end dernier. Celle qui enverrait Beauden Barrett, alias l’ouvreur le plus rapide du monde, en Angleterre, du côté de Bath pour être précis. Est-elle fondée ou bien tirée par les cheveux ? Jugez plutôt par vous-même : lors de la rencontre entre Bath et Exeter ce samedi (16 à 38), la vedette néo-zélandaise a exprimé - via un tweet - son mécontentement de voir les soigneurs intervenir sur le terrain à chaque temps mort et ainsi de ralentir le rythme du match. Jusque là rien de bien folichon. Sauf que comme les interventions au sujet du jeu du premier des frères Barrett sur les réseaux se font habituellement aussi rares que ses erreurs sur le pré, certains supporters anglais n’ont alors pas manqué de lui faire dire le reste.

@LinebreakRugby BB to Bath to replace Lord Preistland confirmed. — Dan Knight (@Imdanknight) March 6, 2021

D’après eux et comme beaucoup le souhaiteraient, le commentaire sur le Premiership du meilleur joueur du monde 2016 et 2017 ne serait pas anodin. Il indiquerait le lieu de sa prochaine destination, lui qui n’a jamais caché son attirance pour le rugby européen. D’autant que Bath, actuellement 9ème du championnat d’Angleterre, est connu pour être bien soutenu financièrement par son mécène Bruce Craig, démuni d’options derrière Rhys Priestland (34 ans) à l’ouverture et donc, potentiellement intéressé par « Beaudy ». Alors, simple fantasme ou future attraction du côté du Recreation Ground ? On pencherait plutôt pour la première hypothèse. Certes, le club du Sud-Ouest de l’Angleterre a par le passé fait de gros coups sur le marché (Louw, Burgess, Faletau, Roberts…), mais on le voit mal réaliser le transfert de l’année prochainement. Pourquoi ? Parce que Barrett profite déjà de son année « sabbatique » pour goûter à l’aventure japonaise, ses sushis et ses gros sous. Sous contrat avec la NZRU et les Auckland Blues jusqu’en 2023, pas sûr que ceux-ci acceptent de se passer une année de plus de leur meilleur joueur, quand bien même elle serait un pont d’or. Pour rappel, alors qu’il cartonne avec les Suntory Sungoliath en Top League, le garçon de 29 ans est attendu à l’été en Nouvelle-Zélande pour la saison internationale avec les All Blacks. Après 2023, alors ? Pourquoi pas, si les supporters de Bath ont la foi d’attendre jusque-là…