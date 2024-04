TRANSFERT. 34 ans et 127 sélections : Ben Youngs vers le Top 14, une fausse bonne idée ?

S’il fut l’un des tout meilleurs numéros 9 de ce jeu durant la décennie 2010/2020, Ben Youngs n’est plus le joueur qu’il a été. Dès lors, sortir le chéquier pour lui ne serait-il pas un investissement douteux ?

Ce n’est plus une tendance, mais un véritable débarquement. Cet été, ce ne sont pas 2 ou 3 internationaux anglais qui débouleront sur l’Hexagone comme ce fut le cas les années précédentes, mais bel et bien une bonne poignée !

TRANSFERT. TOP 14. Manu Tuilagi à Bayonne, vrai renfort de poids ou simple coup marketing ?Pêle-mêle, citons les superstars Manu Tuilagi, Owen Farrell ou Courtney Lawes, qui lui ira flairer la bonne odeur de la ProD2 à Brive, sauf immense surprise. Mais aussi Kyle Sinckler et Lewis Ludlam à Toulon, Billy Vunipola à Montpellier, ou encore les moins connus mais confirmés Alex Moon et Will Collier, respectivement à Bayonne et Castres.

Et d’autres CV de soldats de la Perfide Albion circuleraient sur les tables des dirigeants de Top 14. Parmi eux, Ben Youngs, élément majeur du XV de la Rose pendant 10 grosses années et légende de Leicester qui compte, à 34 ans aujourd’hui, quelque 127 sélections et un palmarès long comme le bras de Leone Nakarawa.

VIDEO. 6 Nations. Les fulgurances anglaises de Care et Youngs punissent la défense tricoloreD’après le Midi Olympique, le demi de mêlée des Tigers s’est lui-même proposé en France, alors qu’il arrive en fin de contrat dans les Midlands et que son club de toujours - en proie à des difficultés économiques - n’aura pas les moyens de le prolonger. Selon la même source, plusieurs formations seraient d’ailleurs intéressées pour signer ce joueur de grande expérience.

Mais est-il vraiment encore à la hauteur de ses potentielles prétentions salariales ? Durant cette dernière année, Ben Youngs est peu à peu devenu la doublure du jeune Jack Van Poorvliet à la mêlée des Tigers et n’a plus son punch d’antan.

RUGBY. Billy Vunipola aurait pété les plombs dans un bar et a été arrêté par la police espagnoleEt si sa capacité de gestion, d’éjection et son leadership ne sont plus à prouver malgré son recul dans la hiérarchie (façon Conor Murray), Youngs ne viendra pas en France pour des cacahuètes. Paris tentera-t-il le coup pour remplacer Rory Kockott et encadrer tout ça ? Ou La Rochelle en cas de départ de Teddy Iribaren plus tôt que prévu ?

Notons que Youngs, plus jeune débutant de l’histoire du Premiership (17 ans et 7 mois), aurait également proposé ses services au Japon. Ou l’on se soucie généralement moins du rapport qualité/prix qu'ailleurs…