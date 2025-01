TRANSFERT. 160 matchs de Top 14, 97% au plaquage, l’UBB muscle son pack pour 2025

L'Union Bordeaux-Bègles continue son recrutement avec la signature de Boris Palu, deuxième ligne international du Racing 92.

C’est désormais officiel, Boris Palu (28 ans) quittera le Racing 92 à la fin de la saison pour rejoindre l’Union Bordeaux-Bègles. Le deuxième ligne international (2 sélections en 2020) s’est engagé pour deux ans avec le club girondin, soit jusqu’en 2027. Une information révélée par L’Équipe et confirmée par Sud Ouest.

Un renfort d’expérience pour l’UBB

Formé au Racing 92, Boris Palu compte 160 matchs de Top 14 avec les Ciel et Blanc depuis ses débuts en 2016. Véritable cadre dans l'effectif francilien, il a disputé 13 rencontres cette saison, dont 6 en tant que titulaire. Malgré une forte concurrence en deuxième ligne, Palu s’est souvent distingué par son activité dans les rucks et sa solidité défensive (97,1% au plauquage cette saison).

À Bordeaux, il apportera son expérience et sa polyvalence à un groupe qui ambitionne de jouer les premiers rôles en Top 14 et en Champions Cup.

Un recrutement ambitieux

L’arrivée de Boris Palu marque une nouvelle étape dans la campagne de recrutement ambitieuse de l’UBB. Il devient la cinquième recrue officielle pour la saison prochaine, aux côtés de :

Par ailleurs, la signature de Tevita Tatafu (pilier droit, Bayonne) est encore en suspens, une clause de son contrat restant à clarifier.

"Le recrutement n'est pas clos. On a encore des postes à pourvoir. Ce n'est pas simple car ça doit rentrer dans le Salary Cap, tenir compte des Jiffs et non Jiffs et des internationaux qui ne seraient pas toujours là", a déclaré le président Laurent Marti pour TV7.

Qui vient-il remplacer ?

Désormais, une seule question sur les lèvres des supporters de l’UBB : quel joueur vient-il remplacer ? Trois deuxièmes lignes sont en fin de contrat en fin de saison et n’ont pas encore prolongé : Guido Petti, Adam Coleman et Alexandre Ricard.

Le 2e ligne du Racing Boris Palu est annoncé par l'Equipe pour les 2 prochaines saisons à l'UBB. Bonne nouvelle ?

Ça dépend un peu de qui il prend la place dans l'effectif. Alexandre Ricard, Guido Petti ou Adam Coleman, ce n'est pas du tout pareil 🤔#Rugby #UBB #Bordeaux #Top14 pic.twitter.com/02EOZUOHPA — catourneovale (@catourneovale) January 15, 2025

Si Boris Palu vient combler le départ d’Alexandre Ricard, il représente clairement une plus-value pour le club girondin. C’est peut-être moins vrai s’il supplée les internationaux Petti et Coleman, déterminants dans le système bordelais depuis septembre. On y verra certainement plus clair au sujet de ce recrutement dans les mois à venir, en attendant l’UBB prépare la saison prochaine de la meilleure des manières.