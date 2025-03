TRANSFERT. 15 millions de rands ! Retour au pays et jackpot pour ce champion du monde sud-africain passé par la France

Pour concurrencer les Sharks, les Bulls envoient les billets et signent des anciennes stars locales comme Handré Pollard.

Handré Pollard n’a probablement jamais fait rêver personne en Top 14. Durant son passage en France durant 3 ans, le numéro 10 sud-africain n’aura disputé que 29 matchs avec le MHR, soit un ratio salaire/matchs joué loin de celui de Neymar mais colossal quand même.

Victime d’une grave blessure au genou, il avait été sobre, solide en défense et pas maladroit au pied dans l’Hexagone. Du Pollard, quoi, et rien d’exceptionnel, en somme. Tout ce que le champion du monde sud-africain a continué de faire avec les Springboks par la suite.

TOP 14. Cet ex-crack du Stade Toulousain à Clermont pour se relancer ?

À Leicester depuis 3 ans, où il était "marquee player" (comprenez que son salaire n’était pas compris dans la masse salariale du club ), l’ouvreur de 30 ans ne s’est pas trop foulé non plus là-bas, malgré quelques performances dignes de son standing, notamment face aux perches.

En fin de contrat et alors que beaucoup l’envoyaient au Japon pour y finir tranquillement sa carrière, l’enfant du Cap-Occidental va finalement retourner au pays, du côté des Bulls. Aux côtés des Van Rensburg ou Serfontein.

Et d’après Planet Rugby, il ne fera pas de sacrifice financier en rentrant au pays, bien au contraire. Selon le média anglophone, il devrait toucher environ 15 millions de rands à l’année, soit 36 euros et des tickets resto.

Blague à part, le champion du monde devrait donc percevoir plus de 770 000 euros par an, un salaire colossal, d’autant plus en Afrique du Sud.

Des émoluments qui le placeront ainsi à hauteur des légendes locales Siya Kolisi et Eben Etzebeth, joueurs des Sharks.

TOP 14. ''Je le trouve supérieur à Eben Etzebeth'' : l’éloge du président du RCT envers sa meilleure recrue

Mais d’où sort tout cet argent ? Planet Rugby parle de différentes provenances, dont les Bulls, évidemment, mais aussi le programme “Player of National Interest”de la Fédération sud-africaine et un coup de pouce de certains actionnaires des Bulls.



Comme quoi, en Afrique du Sud, personne n’a oublié que c’est Pollard qui avait inscrit tous les points des Springboks lors de la finale du Mondial 2023…