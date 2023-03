TOURNOI DES 6 NATIONS. Un Toulousain appelé avec l’Italie, et ce n’est pas Ange Capuozzo !

Le demi de mêlée du Stade Toulousain de 24 ans Martin Page-Relo vient d’être appelé par l’équipe d’Italie.

C’est une nouvelle complément inattendue qui vient d’être annoncée par la révélation du groupe italien pour les deux dernières journées du Tournoi. Un Toulousain vient d’être appelé par le sélectionneur Frowley avec l’équipe d’Italie pour préparer les rencontres face aux Gallois et aux Ecossais. Et surprise, il ne s’agit pas d’Ange Capuozzo, blessé. Vous vous demandez alors de qui peut-il s’agir, d’autant que le groupe stadiste ne contient pas d’Italien, aux dernières nouvelles.

Eh bien si vous êtes un fidèle du club rouge et noir, vous aviez déjà peut-être eu écho de la rumeur qui disait que Martin Page-Relo, qui possède des origines italiennes, pourrait représenter la Squadra. Une rumeur qui n'en est plus vraiment une puisque le futur joueur du LOU a été convoqué pour préparer la suite de la compétition avec la sélection transalpine. En lui souhaitant la même réussite que son coéquipier de club Capuozzo, qui l'an passé, avait attendu la 4ème journée d'un Tournoi pour connaître sa première cape avec l'Italie. Avant de devenir la nouvelle coqueluche de toute une nation, et bien plus encore…

