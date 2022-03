RUGBY. 6 Nations. Pascal Papé ébahi par les Bleus : ''On peut les comparer aux Blacks''

Dans les colonnes du Parisien, Pascal Papé s'est longuement livré sur l'équipe de France. Une équipe bien encadrée, sûre de sa force et qui peut encore aller très loin.

Il faisait partie de la dernière génération tricolore à remporter le Grand Chelem (2010). Pascal Papé, aujourd'hui directeur sportif de Bourgoin, s'est exprimé dans les colonnes du Parisien concernant l'équipe de France actuelle. L'ancien deuxième ligne aux 65 sélections, estime que la bande à Fabien Galthié est aujourd'hui au-dessus de ses concurrents en Europe et devrait décrocher le titre tant convoité : ''On a une équipe qui se détache vraiment des autres, en termes de niveau de jeu, de confiance. Elle a pris une autre dimension [...] On peut la comparer aux All Blacks. C'est très costaud en défense et sur chaque ballon récupéré, on peut marquer. Aujourd'hui, les joueurs qui la composent font partie des trois meilleurs du monde à chaque poste. Quand on arrive à mettre tous ces talents au service d'un collectif, d'un jeu élaboré, ça devient très très fort''.

Une équipe jeune qui plus est, pourtant sûre de sa force, imperméable à la pression. Toujours pour Le Parisien, Papé poursuit : ''Elle dégage une sérénité impressionnante. Il n'y pas eu un seul match où j'ai tremblé. Même quand les Irlandais sont revenus au score, je n'avais pas peur. Cette équipe sait ce qu'elle fait. Elle sait où elle veut aller.'' Et l'ancien capitaine du XV de France va même plus loin : ''Sans manquer de respect à personne, je crois qu'on n'a jamais eu autant de grands joueurs en équipe de France. Ils sont forts à tous les postes. Et là, il faut saluer le travail de la direction nationale. Didier Retière (DTN de 2015 à 2021), et Sébastien Piqueronies (entraîneur des U20, champions du monde en 2018 et 2019), ont mis en place un véritable état d'esprit tricolore.''

Enfin, quand lui vient la question d'une victoire en 2023 lors de la prochaine Coupe du Monde, Papé veut y croire et réfute l'hypothèse que les Bleus sont près trop tôt :

J'entends dire autour de moi : ''Attention, on est prêts trop tôt, la Coupe du Monde est encore loin.'' Je ne suis pas d'accord. Il est important de gagner beaucoup de matchs et contre des gros si on veut acquérir la confiance nécessaire pour viser une victoire dans le Mondial. Battre les Blacks, les Irlandais, les Écossais chez eux, ça apporte un capital confiance qui va compter. Gagner le Tournoi va énormément leur servir.

Papé rappelle ensuite qu'en 2009, les Bleus avaient battu les Blacks à Dunedin avant de remporter le Grand Chelem en 2010. Deux prouesses, qui leur avaient permis d'atteindre la finale de Coupe du Monde en 2011. D'ici là, les Bleus ont un Tournoi à remporter et un match dès ce vendredi soir au Pays de Galles, face à un adversaire redoutable à domicile.

