RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. La 2e place mondiale, c'est possible pour les Bleus !

En déplacement à Cardiff pour affronter le Pays de Galles dans le Tournoi des 6 Nations, l'équipe de France pourrait dépasser les All Blacks en cas de victoire.

RUGBY. 6 Nations. Ce que pense la presse galloise de l'équipe de France avant le chocPlus que quelques heures avant le coup d'envoi du match de l'équipe de France face au Pays de Galles à Cardiff. Une rencontre dont le résultat sera décisif dans la course au titre et au Grand Chelem. Sachez qu'en cas de victoire tricolore par plus de 15 points, la France passerait de la 3e à la 2e place au classement mondial. Les hommes de Fabien Galthié dépasseraient ainsi les All Blacks qu'ils avaient battus en novembre dernier. Un rang que l'équipe de France n'avait plus atteint depuis 2007 après un succès lors de la Coupe du monde face... à la Nouvelle-Zélande. Faut-il y avoir un signe ? La dernière fois qu'ils ont autant dominé le Pays de Galles, c'était aussi en 2007 avec une victoire 34 à 7 en test match avant le Mondial.

RUGBY. 6 Nations. Pas de Grand Chelem ni de victoire pour l'équipe de France selon... un superordinateurLes Français ne sont pas à l'abri d'un faux pas à Cardiff. Un revers, et ils glisseraient à la 4e place au profit de l'Angleterre ou de l'Irlande. Si la France fait match nul, l'Angleterre ou l'Irlande devra s'imposer avec plus de 15 points d'écart pour accéder à la troisième place. Un match qui devrait cependant être disputé puisque les deux nations sont toujours en course pour une victoire finale dans le Tournoi des 6 nations. Tournoi des 6 Nations. Angleterre-Irlande, le match le plus important pour les Bleus ?