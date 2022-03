RUGBY. 6 Nations. Pas de Grand Chelem ni de victoire pour l'équipe de France selon... un superordinateur

Comme chaque année, QBE Business Insurance a prédit les résultats du Tournoi des 6 Nations grâce à un superordinateur. Et ce n'est pas bon pour les Bleus.

Quand il s'agit de faire des prédictions, il y a ceux qui regardent dans une boule de cristal ou bien du marc de café. Il y a les plus inventifs qui font appel à un pouple. Et puis il y a les spécialistes de la technologie qui ont à disposition un superordinateur capable de prendre en compte plusieurs paramètres et de simuler des milliers de scénarios. Et c'est justement ce qu'a fait QBE Business Insurance comme avant chaque Tournoi des 6 Nations. Et on ne va pas vous le cacher, ce n'est pas très bon pour les Bleus. En effet, l'ordinateur a prédit un revers des hommes de Galthié 21-19 à Cardiff vendredi. Pas de Grand Chelem donc pour les Tricolores ni même de victoire dans la compétition.

Les prédictions sont basées sur l'analyse par les actuaires QBE de la façon dont chaque équipe a joué dans le passé contre des adversaires d'un classement similaire, ainsi que sur le taux de réussite des buteurs, l'impact sur chaque équipe d'un match à la maison ou à l'extérieur ainsi que l'expérience internationale de chaque capitaine d'équipe.

Avant même le coup d'envoi du Tournoi, les prédictions avaient fait de l'Angleterre le favori pour le titre. Et ça n'a pas changé. Les Anglais devraient l'emporter sur l'Irlande samedi avant le Crunch à Saint-Denis. Les techniques utilisées sont les mêmes que pour prédire l'impact des catastrophes telles que les catastrophes naturelles. L'ordinateur simule le tournoi 10 000 fois en produisant des résultats à partir de 150 000 matchs. Par le passé, QBE Business Insurance a notamment annoncé les titres anglais de 2017 (54 %) et 2020 (53 %). Mais il s'agit de préciser que les Anglais étaient également favoris en 2018 (Irlande gagnante) et en 2019 (Pays de Galles titré) selon ces calculs savants... Avant l'édition 2022, les chances anglaises étaient de 46 % contre seulement 15 % pour les Tricolores. Désormais, la France possède 39 % de chances de remporter le Tournoi contre 48 % pour le XV de la Rose. Les hommes de Galthié vont-ils déjouer une fois de plus les pronostics du superordinateur ?