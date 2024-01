TOURNOI DES 6 NATIONS. La France en tête après la première journée ? Voici nos pronostics

Cette première journée du Tournoi des 6 Nations va nous permettre d'observer trois rencontres plutôt équilibrées. Analysons chacune d'entre elles.

Le match d'ouverture de ce Tournoi des 6 Nations édition 2024 est certainement le plus indécis de tous. L'équipe de France reçoit le XV du Trèfle ce vendredi, au stade Vélodrome, plusieurs mois après avoir quitté le public tricolore en Coupe du monde.

Les retrouvailles sont attendues, aussi bien entre les supporters qu'entre les joueurs des deux nations. Bien que le XV de France soit à domicile, quelques paramètres sont tout de même à prendre en compte. Les Bleus n'ont pas une partie de leurs leaders, en la personne d'Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thibaud Flament ou encore Anthony Jelonch. Les quatre Toulousains ne sont pas des forfaits négligeables, et leur absence se fera sentir.

En face, l'Irlande devra composer sans son maître à jouer, Jonathan Sexton, et bien qu'il soit l'un des seuls absents (aux côtés d'Hansen), la donne est tout de suite différente. Le maestro irlandais modifie à lui seul le jeu de son équipe, et sa présence suffit à rassurer ses coéquipiers.

Inévitablement, la bataille et l'issue du match se trouveront entre les avants. À ce petit jeu-là, l'Irlande semble avoir une longueur d'avance. Néanmoins, nos Bleus ont un alignement solide, avec des joueurs qui auront à cœur de prouver leur légitimité, à l'image de la deuxième ligne Gabrillagues-Willemse. François Cros sera aussi là pour rappeler qu'il a le niveau d'un titulaire.

Derrière, nous semblons mieux armés que nos opposants irlandais. Nous sommes convaincus que la France peut remporter le match, et nous parions sur une victoire tricolore, avec un bonus défensif pour l'Irlande.

Bien que cette rencontre apparaisse comme la plus déséquilibrée sur le papier, nous sommes persuadés que ce sera une tout autre affaire sur le pré ! Les hommes de Gonzalo Quesada sont en constante amélioration, et seront gonflés à bloc pour le premier, qui plus est, à Rome !

Le XV de la Rose sera quant à lui bien affaibli, avec plusieurs absences significatives, à commencer à l'ouverture. George Ford a dû déclarer forfait, Owen Farrell fait une pause avec le rugby internationale et il paraîtrait que Marcus Smith se soit blessé hier à l'entraînement. Le jeune et inexpérimenté Fin Smith (21 ans, 0 sélection) est alors pressenti pour prendre les rênes de l'équipe.

En plus de cela, Ollie Lawrence, Luke Cowan-Dickie, George Martin, Manu Tuilagi, Nick Isiekwe, Oscar Beard, Tom Curry, Jack van Poortvliet et Bevan Rodd sont aussi forfaits pour ce premier match !

Côté italien, pas de casse particulière à notifier. Ange Capuozzo, Sebastian Negri, les frères Cannone ou encore Paolo Garbisi seront de la partie. Néanmoins, l'expérience du pack anglais devrait faire la différence, et c'est pour cela que nous voyons une courte victoire des Anglais. Bonus défensif pour l'Italie.

Au final, c'est sans doute la rencontre la moins équilibrée de cette première journée. Le Pays de Galles, qui est dans le creux de la vague depuis plus d'un an, reçoit l'Écosse de Finn Russell à Cardiff ce samedi.

En manque de repères, le XV du Poireau ne pourra pas compter sur son capitaine Jac Morgan, ni sur l'expérimenté Faletau, le maître à jouer Dan Biggar ou sur sa pépite Louis Rees-Zammit. Lors du dernier Mondial, le Pays de Galles avait pourtant montré de belles choses en phase de poule, avant de se faire balayer par l'Argentine en quart de finale.

Pour l'Écosse, tous les voyants semblent au vert avant la rencontre. Seul le valeureux Hamish Watson manque à l'appel, sinon tous les cadres sont de sortie. Finn Russell et Blair Kinghorn devraient être titulaires, tout comme Duhan Van der Merwe. Cette année, le XV du Chardon se déplace trois fois, certes, mais en terre galloise et italienne. Une victoire contre le Pays de Galles les motiverait à sortir une belle prestation face au XV de France, le 10 février.

Nous pensons que la bande à Russell à toutes les armes pour battre cette modeste équipe galloise, avec un bonus offensif en prime.

