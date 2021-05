Tournoi de qualification olympique. Les poules des équipes de France à 7 connues !

Le tirage au sort du World Rugby Sevens Repechage ou Tournoi de qualification olympique a eu lieu ce mardi. Les adversaires des équipes de France à 7 connus.

Les dernières places pour les JO de Tokyo se joueront à MonacoC'est à Monaco que les équipes de France de rugby à 7 tenteront de décrocher leur billet pour les Jeux olympiques de Tokyo 2021. Si on connaissait les nations en lice, restait à savoir contre qui les Bleues et les Bleus allaient devoir batailler pour remporter les trois derniers tickets les 19 et 20 juin prochain. En effet, 21 des 24 équipes étaient déjà qualifiées pour les épreuves olympiques de rugby à 7. Il restait ainsi deux places chez les femmes et une seule chez les hommes.

Le tirage au sort des 12 équipes féminines et 10 équipes masculines a eu lieu ce mardi. France 7 affrontera Hong Kong, le Chili, l'Uganda et la Jamaïque. Pour rappel, "chaque équipe affrontera les quatre adversaires de sa poule. Les deux meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les phases éliminatoires. Le vainqueur de la finale aura sa place dans l’avion pour Tokyo."

Pas le droit à l'erreur donc pour les hommes de Jérôme Daret. Chez les féminines, ce sera un peu plus compliqué puisqu'il y aura trois poules de quatre. Les Bleues seront également avec Hong Kong ainsi que la Colombie et Madagascar.

Les deux meilleures équipes de chaque poule, ainsi que les deux meilleures troisièmes, en fonction du nombre total de points, se qualifieront pour les phases éliminatoires du tournoi. Etant donné que seulement deux places de qualification olympique sont disponibles pour les femmes, le repêchage comportera deux tours de matchs à élimination directe. Le dernier tour mettra en compétition quatre équipes dans deux matchs et les deux vainqueurs remporteront la qualification olympique et leurs billets pour Tokyo.