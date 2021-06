Tournée australienne. Teddy Thomas le papa, Iribaren le plus vieux : les chiffres de la liste des Bleus

La liste des Bleus pour la prochaine tournée en Australie a été dévoilé par le staff. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.

La finale de Top 14 n'est pas passée que le XV de France se tourne déjà vers la tournée en Australie cet été. Les Bleus sont déjà à Marcoussis avec un groupe de 42 joueurs. Cette liste a beaucoup fait parler non pas par sa composition, mais par ce qu'elle révèle de plus profond : l'utilité d'une tournée d'été quand les meilleurs joueurs ne peuvent être présents. On le sait, les finalistes rochelais et toulousains ne pourront pas faire partie du voyage pour cause de quatorzaine imposée en Australie. Fabien Galthié et son staff ont dû composer avec les blessés des demi-finales et les autres. La liste peut dévoiler quelques surprises sur le terrain. On pense notamment à Teddy Irirbaren qui va enfin se tester au niveau international, face à une équipe joueuse et au physique imposant. Voici quelques chiffres symptomatiques de cette liste.

C'est l'info principale de cette liste. Melvyn Jaminet est sélectionné après une magnifique saison sous les couleurs de Perpignan, en Pro D2 . S'il monte avec son club en Top 14, il est le seul joueur de deuxième division à faire le voyage. On se souvient tous de Demba Bamba qui a connu le même parcours. 1

7 Toulon est le club le plus représenté avec 7 joueurs dans la liste. Si la saison des Varois est considéré comme un échec, ils fournissent le XV de France de leurs meilleurs joueurs : Gros, Etrillard, Romain Taofifenua, Carbonel, Hériteau, Villière, Cordin. De plus, Baptiste Serin aurait pu augmenter ce chiffre, mais sa blessure l'en empêche. Clermont et Lyon ont eux 6 sélectionnés

52% Plus de la moitié des joueurs convoqués pour cette tournée feront leurs premiers pas sous le maillot bleu. Soit 22 joueurs sur les 42.

On le sait, le groupe est jeune. Mais ce sera Teddy Thomas qui apparaîtra comme le plus expérimenté avec 27 sélections. Sans Fickou et ses 63 sélections, le XV de France prouve encore que la confiance envers d'autres joueurs est présente. 27