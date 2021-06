Toulouse - La Rochelle : Les 3 inconnus des compositions pour la finale

Des deux cotés, les managers vont devoir faire des choix, qu'ils soient tactiques ou liés à des indisponibilités. Qui débutera et qui sera laissé sur le banc ?

Ce vendredi, les deux dernières équipes en lice vont s’affronter lors de l’ultime rencontre de la saison 2020/2021. Une épopée marquée par les huis-clos, le covid et surtout les blessures. Les différents effectifs de Top 14 ont connu bon nombre de blessures au cours de la saison et les finalistes n’y échappent pas ! Alors face à ces questions, quels choix tactiques peuvent faire Ugo Mola et Jono Gibbes pour permettre à leurs joueurs de soulever le légendaire Brennus au Stade de France ?

La 3eme ligne rochelaise, incertitude autour de Vito

Face au Racing 92, les Rochelais n'avaient pas pu débuter aux côtés du double champion du monde All Blacks. Ce dernier a été remplacé par un Gregory Alldritt coulissant au centre de la troisième ligne, le numéro 6 étant endossé par le Sud-Africain Wiaan Liebenberg. Cependant, le Néo-Zélandais ne comptait pas laisser ses coéquipiers en si bon chemin, il rentre donc à la 65ème minute pour remplacer Kevin Gourdon. Mais alors, est-on en droit d'attendre le retour de l'habituel titulaire dans le XV de départ ? Il semblerait que oui, le joueur n'ayant pas semblé particulièrement hors rythme lors de sa rentrée. Si le staff rochelais donne son feu vert, les Maritimes pourraient donc figurer au Stade de France avec sa troisième ligne titulaire : Alldritt - Gourdon - Vito. A moins que Liebenberg parvienne à se faire une place dans ce groupe contre toute attente...

Bricolage toulousain en seconde ligne

Pour la demi-finale face à l'UBB, Jerome Kaino a pris place en seconde ligne. Une titularisation à un poste inhabituel pour l'autre double champion du monde de cette finale. Ce dernier, pourtant plus habitué à la troisième ligne, a réalisé un "très bon match au poste de deuxième ligne" selon Laurent Thuery, le coach de la défense du Stade Toulousain. Pour autant, les rouges et noirs n'ont pas été pénalisés par ce changement de poste. Le numéro 8 étant porté par Selevasio Tolofua, il y avait peu de raisons de s'inquiéter de ce côté là. Le vétéran All Black pourrait cependant retrouver la troisième ligne. En effet, indisponible pour la demi-finale, le Samoan Joe Tekori devait se tester le 18 juin dernier.

Un essai qui a conclu à un forfait mais qui pourrait induire un retour du golgoth pour la finale au Stade de France. Ainsi, lui et Rory Arnold pourraient vraisemblablement constituer la seconde ligne toulousaine pour la finale. Certains joueurs polyvalents comme Elstadt et Kaino seraient aussi disponibles. Quant à Flament et Youyoutte, ils devraient occuper le banc afin de proposer un second souffle à leur équipe.

Des deux cotés, balle au centre

Que cela soit pour Toulouse ou La Rochelle, les indisponibilités au centre sont nombreuses. Côté rochelais, Levani Botia, Geoffrey Doumayrou et Pierre Aguillon devraient manquer à l'appel. Ainsi Raymond Rhule devrait une nouvelle fois glisser au poste de numéro 13, laissant l'aile à Arthur Retière. Il reste l'énigme du numéro 12. Doumayrou pourrait être de retour pour la finale de Top 14. Mais sera-t-il apte à tenir son rang de titulaire ? L'option du jeune Jules Favre devient alors plus que concrète pour les Maritimes. Le jeune joueur ayant réalisé une très bonne performance défensive face au Racing 92 en demi-finale de Top 14.

TOP 14. Jules Favre, l'invité surprise des phases finalesCôté toulousain, la fin de saison prématurée de Sofiane Guitoune fait toujours aussi mal aux rouges et noirs. Pour ce qui est du poste de premier centre, l'inébranlable Pita Ahki semble faire office de titulaire indiscutable. Deux options déjà utilisées cette saison semblent alors particulièrement probable pour porter le numéro 13. Juan Cruz Mallia et Chocobarres ont tous les deux occupé ce poste lors de rencontres importantes cette saison. Le premier lors de la finale de Champions Cup, où il marque l'essai de la victoire, et le second lors de la demi-finale face à l'UBB le week-end dernier.