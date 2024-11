TOP14. Sans Jalibert et Penaud, mais avec Lucu et Buros, la composition de l’UBB pour affronter l’ASM

Pour le dernier match de ce premier bloc, l’UBB se déplace à Clermont avec une belle composition malgré l’absence des internationaux retenus à Marcoussis.

En ouverture de la 9ᵉ journée, l’Union Bordeau-Bègles défiera l’ASM Clermont Auvergne au stade Marcel Michelin. Face à leur ancien manager, Christophe Urios, les Girondins devront serrer le jeu en l’absence des internationaux.

Cette 9ᵉ journée de Top 14 est-ce qu’on appelle dans le jargon un « faux doublon », comprenez là que le XV de France ne joue pas, cela signifie que 19 joueurs ont été remis à la disposition de leur club. Parmi eux, Lucu, Gazzotti, Buros et Lamothe viennent garnir les rangs de l’UBB.

Un cinq de devant costaud

Avec le retour de Lamothe, le poste de talonneur est bien fourni, il commencera malgré tout sur le banc. Connor Sa honorera sa deuxième titularisation en Top14, pour l’entourer, Poirot et Sadie vont tenir la baraque. Derrière, la 2ᵉ ligne habituelle sera au rendez-vous, Gray et Cazeaux sont de nouveau associés.

Une 3ᵉ ligne complémentaire

Avec le retour de Gazzotti, la 3ᵉ ligne aura fière allure, même si lui aussi débutera sur le bord de la touche. En l’absence de Bochaton, blessé et Vergnes-Taillefer, suspendu, Yannick Bru a tout de même plusieurs solutions intéressantes. Temo Matiu, la bombe du début de saison, épaulera Swinton et Tatafu, le tank bordelais. Sur le banc, Pete Samu et Marko Gazzotti apporteront tout leur punch autour de l’heure de jeu.

La charnière « surprise »

Ces dernières saisons, Bordeaux n’était pas habitué à retrouver son capitaine Maxime Lucu en période de doublons. Avec l’avènement de Nolann Le Garrec, le demi de mêlée a rétrogradé dans la hiérarchie, au plus grand bonheur du staff girondin. Il apportera son expérience et son jeu au pied de mammouth pour dégager son camp. Il sera associé à Joey Carbery, de retour de sa blessure à la main. L'ouvreur irlandais n'avait disputé que 40 petites minutes jusque-là.

Une paire de centre « test »

Cette paire de centre n’a pas beaucoup d’expérience commune, difficile donc d’avoir des attentes sur leur prestation. Uberti et Van Rensburg associés, c’est l’assurance de voir les Girondins gagner la ligne d’avantage. Attention tout de même au manque d’automatisme qui risque de se faire sentir.

Un triangle arrière joueur

Arthur Retière et Enzo Reybier aux ailes, ce sont deux recrues fraichement arrivées à l’intersaison. Les dirigeants bordelais avaient identifié les faiblesses de ce groupe au moment des doublons et ont su réagir. L’option Retière pour suppléer Lucu à la mêlée en cours de match pourrait être explorée. Derrière, l’indéboulonnable Buros apportera sa solidité sous les ballons hauts, que les Clermontois affectionnent particulièrement.