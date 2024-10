TOP14. Gros coup pour Toulouse qui prolonge l'un de ses cadres sur le long terme

Avec la prolongation de l'Anglais Jack Willis, le Stade Toulousain verrouille l’un de ses cadres pour les quatre prochaines saisons.

Décidément, le Stade Toulousain ne chôme pas sur le marché des transferts. Après avoir annoncé la signature du pilier droit rochelais George-Henri Colombe, le Stade a récemment prolongé l’un des cadres de son effectif.

La priorité absolue était donc à droite de la mêlée, peut-être l’unique point faible des Rouge et Noir. Les performances récentes de Dorian Aldegheri, notamment à Castres, ont pu laisser les supporters sur leur faim. Problème résolu donc avec la signature de Colombe, 6 sélections avec l’équipe de France.

De nombreuses fins de contrat

Autre défi du mercato Toulousain, de nombreuses fins de contrat dans l’effectif : Jack Willis, Richie Arnold, Santiago Chocobares, Pierre-Louis Barassi… autant de dossiers à gérer pour les dirigeants Hauts-Garonnais.

L’un d’entre eux, probablement le plus urgent, a donc rapidement été réglé, il s’agit du cas Jack Willis. L’Anglais, qui a un temps hésité à rentrer au pays pour avoir une chance de rejouer avec le XV de la Rose, a donc choisi de rester en France.

Selon le Midi Olympique, un accord oral a été trouvé et le troisième ligne va prolonger son contrat pour quatre saisons supplémentaires. Un choix fort dans sa carrière puisque cette signature l’emmènera au-delà de la Coupe du Monde 2027. On comprend alors que le joueur a renoncé, au moins temporairement, à porter les couleurs de l’équipe nationale.

✅ Jack Willis, le talentueux troisième ligne anglais, a fait son retour à l’entraînement après une blessure à la cuisse. Il pourrait être aligné pour le match à Pau ce samedi [#SPST].



🤝 Par ailleurs, des informations récentes indiquent que Jack Willis aurait trouvé un accord… pic.twitter.com/XWCAhD7jrz — RugbyToulouse.com (@RugbyToulouse__) October 15, 2024

Cette prolongation arrive après trois autres signatures côté Toulousain. En effet, Emmanuel Meafou, Alexandre Roumat et Paul Graou ont tous prolongé sur le long terme. Une gestion parfaite des fins de contrats qui démontre l’envie des dirigeants et du staff de travailler avec un groupe stable.

Après l’échec du dossier Yoram Moefana, le Stade Toulousain est officiellement à la recherche d’un trois-quart polyvalent. Il faudra aussi trouver une porte de sortie au cas Nepo Laulala, blessé gravement et qui pourrait ne plus porter les couleurs des Rouge et Noir. Enfin, en interne, l’optimisme est de mise pour les prolongations d’Ange Capuozzo et Santiago Chocobares.