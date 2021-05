Top 14/Pro D2. Repêchage en cas de forfait et péréquation : la fin de saison risque d'être chamboulée

La LNR a posé les conditions en cas de forfait pour la fin de saison régulière et les phases finales. Repêchage et péréquation en vue.

On le sait, les fins de saison du Top 14 et de la Pro D2 risquent d'être perturbées par des cas de Covid. Mais les phases finales approchent et la LNR pose les conditions d'accès à ces matchs. Il n'y aura pas de report possible et le calendrier "ne peut être décalé", comme exprimée la Ligue.

Concernant les derniers matchs de phases régulières, le principe de péréquation sera appliqué pour les matchs ne pouvant être reportés avant la dernière journée : le club qui reçoit se verrait attribuer la moyenne du nombre de points marqués à domicile durant la saison. Inversement pour le club qui se déplace.

Mais l'autre information fournie par la LNR concerne les matchs de phases de finales, les matchs couperets. Il est impossible de décaler un match de barrage ou une demi-finale. On découvre que les modalités de ces repêchages en phase finales seraient nouvelles et uniques au vue de la pandémie. Premièrement, lors des barrages, si une équipe ne peut participer à la rencontre au plus tard 48 heures avant le coup d'envoi, elle sera remplacée par l'équipe la mieux classée. Pour exemple, si un des barragistes (du 4e au 6e) ne peut participer à la rencontre, ce sera le 7e qui devra prendre sa place. Concernant les demi-finales, l'équipe forfait pour Covid sera remplacée par l'équipe éliminée au tour précédent.

Et si l'équipe qui se voit repêchée ne peut pas participer à la rencontre, car elle connaît également des cas de Covid ? La LNR ne souhaite pas aller chercher une nouvelle équipe et déclarera vainqueur l'équipe non empêchée par les cas de Covid. En somme, un club peut arriver en finale de Top 14 sans jouer parce que l'équipe adverse est touchée par le virus. Pour les finales de Top 14 et de Pro D2, le comité directeur de la LNR prendra directement une décision.