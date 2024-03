Top 14/Pro D2. Les dates clés de la saison 2024/2025 dévoilées : Du Supersevens aux Finales Épiques !

La saison 2024/2025 promet d'être électrique. Découvrez le calendrier complet et les moments clés à ne pas manquer en Top 14 et en Pro D2 !

Le calendrier de la saison 2024/2025 du Top 14 et de Pro D2 a été validé par le Comité Directeur de la LNR. L’IN EXTENSO SUPERSEVENS nous offrira un avant-goût explosif de la saison à venir avec ses trois étapes qualificatives à Mont-de-Marsan, La Rochelle, et Pau les samedis 17, 24 et 31 août.

La finale du championnat de France de rugby à 7 posera ses valises à Paris La Défense Arena le 1er février 2025. Qui soulèvera le trophée cette année et succédera à la sélection des Barbarians français ?

Les hostilités en Pro D2 démarreront le week-end du 31 août 2024, annonçant le début des affrontements pour la montée en Top 14. Quant aux joueurs de TOP 14, ils entreront dans l'arène le week-end du 7 septembre, en vue d'un exercice qui sera sans nul doute encore très disputé.

La course au bouclier de Brennus et à la montée en TOP 14 nous tiendront en haleine jusqu'aux week-ends du 17 mai et du 7 juin 2025, respectivement pour la Pro D2 et le Top 14. Ces dates marqueront la fin d'une saison régulière qui s'annonce déjà épique.

Notez qu'il y aura moins de doublons l'an prochain. En effet, seule une rencontre du XV de France au mois de novembre se déroulera lors d'une journée de championnat. A savoir la 10e le week-end du 22/23 novembre lorsque les Bleus affronteront l'Argentine.

Ensuite, et c'est sans doute une très bonne nouvelle pour les clubs, l'unique doublon lors du Tournoi des 6 Nations aura lieu fin février au moment où les protégés de Galthié se rendront en Italie. On jouera alors la 17e journée de Top 14. Notez qu'il y avait eu trois doublons lors du 6 Nations 2024.

Pour les amoureux des phases finales, Lyon sera l'épicentre des demi-finales du Top 14 le week-end du 21 juin 2025. Un avant-goût du grand frisson avant l'apothéose. Les demi-finalistes auront composté leur ticket une semaine plus tôt. Tandis que l'équipe classée à la 13e jouera sa survie face au finaliste de la Pro D2.

Le clou du spectacle, la finale du TOP 14, verra le jour au Stade de France le week-end du 28 juin 2025. Qui aura l'honneur de brandir le bouclier de Brennus et d'inscrire son nom dans la légende ?

Crédit image : LNR