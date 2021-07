Top 14/Pro D2. Le programme complet des matchs amicaux de l'été 2021

Avant d'attaquer la saison 2021/2022, les clubs de Top 14 et de Pro D2 retrouveront l'ovale après une grosse préparation lors des matchs amicaux.

Une partie des clubs professionnels a déjà repris le chemin de l'entraînement. Pour pouvoir être compétitif pendant les longs mois de compétition, les joueurs vont avoir droit à une solide préparation. Et c'est comme ça chaque été avec des moments de cohésion pour intégrer les recrues, des journées placées sous le signe de transpiration et de la musculation avant de toucher enfin le ballon, notamment lors des matchs amicaux. Toutes les formations professionnelles n'ont pas encore communiqué sur le sujet. L'USAP pourrait ainsi affronter le Stade Toulousain. Mais on connaît déjà certaines affiches. Le programme sera mis à jour au fur et à mesure.

Vendredi 6 août

Nevers vs Montauban à Vichy

Rouen vs Massy à Évreux

Aurillac vs Agen

Mont-de-Marsan vs Béziers au Parc des Sports de Millau

Provence Rugby vs Valence-Romans à Marseille

Jeudi 12 août

Carcassonne vs Provence Rugby à Carcassonne

Vendredi 13 août

Brive vs Stade Français à Tulle

USAP vs MHR à Aimé-Giral

Nevers vs Grenoble

Stade Montois vs Agen

Bayonne vs SA XV

Samedi 14 août

Montauban vs Colomiers à Sapiac

Dimanche 15 août

Vannes vs Rouen à Grand-Champ

Jeudi 19 août

Bayonne vs Pau à Jean-Dauger (date à confirmer)

Bourg-en-Bresse vs Rouen à Nevers

SA XV vs Agen

Provence Rugby vs Carcassonne à Aix-en-Provence

Vendredi 20 août

Toulon vs Lyon à Mayol

Montpellier vs Stade Français à Furiani

Oyonnax vs Grenoble

Biarritz vs UBB

Aurillac vs Clermont à Jean-Alric

Samedi 21 août

Montauban vs Castres à Sapiac

Jeudi 26 août

Montpellier vs Castres à Saint-Affrique

Vendredi 27 août

Brive vs Racing 92 à Biars-sur-Cère

Stade Toulousain vs Toulon

Clermont vs Lyon à Issoire

Samedi 28 août