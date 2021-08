Top 14/Pro D2. La LNR ajuste son protocole Covid-19 : la fin des reports ?

La Ligue nationale de rugby a fait évoluer son protocole covid afin de limiter au maximum les reports des rencontres comme l'an passé.

La saison dernière, les reports avaient particulièrement perturbé les équipes et compliqué la tâche des instances. Certains matchs avaient ainsi été reportés plusieurs mois plus tard en raison de cas de Covid. Pour éviter de revenir ce scenario, et alors que plus de 90 % des effectifs (joueurs et staff), sont vaccinés, la LNR a fait évoluer le protocole Covid. Désormais, une rencontre ne sera reportée que si une des équipes ne peut pas aligner 19 joueurs, dont 5 éléments de première ligne, sur la feuille de match. L'an passé, trois cas décelés en l'espace de sept jours au sein d'une formation entraînait le report de la rencontre.



En cas de tests positifs malgré toutes les mesures mises en place, Sud Ouest précise que "les cas positifs seront mis à l’isolement durant 10 jours et les cas contact “non-immunocovid” seront mis à l’isolement pour une durée de 7 jours mais les “immunocovid” du groupe professionnel pourront continuer à se préparer normalement." Bonne nouvelle également pour les joueurs et le staff puisque les trois tests PCR hebdomadaires ne seront effectués que chez les personnes non-vaccinés ou n'ayant pas une attestation de guérison de moins de trois mois.