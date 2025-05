TOP 14/Pro D2 – Josaia Raisuqe honoré sur chaque pelouse, le match Castres – Clermont reporté

Après la disparition tragique de Josaia Raisuqe, la LNR a décidé de reporter Castres – Clermont et d’organiser un hommage sur tous les terrains de Top 14 et de Pro D2 ce week-end.

Le monde du rugby français continue de pleurer la disparition brutale de Josaia Raisuqe. L’ailier fidjien du Castres Olympique a tragiquement perdu la vie ce jeudi 8 mai, dans un accident de la route à Saïx, alors qu’il se rendait à l’entraînement.

Carnet noir – Josaia Raisuqe, ailier du Castres Olympique, meurt tragiquement dans un accident

La rencontre Castres – Clermont officiellement reportée

Face à cette tragédie, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé ce vendredi le report du match entre le CO et Clermont, prévu initialement ce samedi 10 mai à 14h30 pour le compte de la 24e journée de Top 14.

« Nous sommes en état de choc suite au décès brutal de Josaia. C’était un garçon rayonnant sur et en dehors du terrain qui était un pilier de la communauté fidjienne que nous avons au Club et à laquelle nous sommes très attachés. Difficile aussi dans ce moment de ne pas évoquer la foi de tous ces joueurs et de Josaia. Elle va, au-delà de la douleur, les aider dans ce moment si difficile pour tous. Bien sûr, j’ai une pensée pour sa fiancée et toute sa famille et je remercie tous ceux qui se sont manifestés auprès du club », a commenté le président du CO Pierre-Yves Revol.

La décision a été prise à la demande du club tarnais, en accord avec l’ASM Clermont Auvergne et Canal+ (source LNR). Cette rencontre sera reprogrammée le week-end du 24 mai, à une date et une heure qui restent encore à définir.

Un hommage sur tous les terrains de Top 14 et Pro D2

Au-delà du report, la LNR a également annoncé qu’un hommage solennel sera rendu à Josaia Raisuqe sur tous les terrains de Top 14 et de Pro D2 ce week-end. Une minute de silence ou d'applaudissement sera observée avant chaque rencontre.

Abasourdi, le monde du rugby rend hommage à Josaia Raisuqe après sa tragique disparitionUn moment fort pour saluer la mémoire d’un joueur spectaculaire, respecté de ses pairs, passé par le Stade Français, Nevers et Castres. À seulement 30 ans, il laisse derrière lui une trace profonde dans le rugby hexagonal.

Les pensées du rugby français dans son ensemble vont à sa famille, à ses proches, au CO et à tous les clubs qu’il a marqués.