Top 14/Pro D2 - Gros week-end de rattrapage des matchs en retard en février

La LNR a communiqué les dates de reports de 7 rencontres de Top 14 et de Pro D2 pour février.

Journée 8, journée 9, journée 12, etc. Les matchs en retard se sont accumulés et il faut trouver des moyens de les récupérer. La LNR a communiqué les dates de reports de 7 matchs professionnels, 4 de Top 14 et 3 de Pro D2. Tous ces reports se dérouleront sur le week-end du 5,6 et 7 février. On pourra assister au choc Clermont vs LOU le vendredi soir ou encore un Racing/La Rochelle en prime time le dimanche soir. En Pro D2, le week-end s'ouvrira par un Biarritz vs Colomiers, le jeudi 4 février.

Jeudi 4 février

Biarritz Olympique Pays Basque vs Colomiers, 20h45, Canal+ Sport

Vendredi 5 février

ASM Clermont Auvergne vs LOU, 20h45, Canal+ Sport

Stade Montois Rugby vs Oyonnax, 19h, Rugby+

Samedi 6 février

FC Grenoble Rugby vs Provence Rugby, 19h, Canal+ Sport

Montpellier Hérault Rubgy vs Stade Français, 21h, Canal+ Sport

Dimanche 7 février