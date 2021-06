Top 14/Pro D2. Flashback. Revivez le 112e et dernier derby basque de l'histoire [VIDÉO]

Le derby Basque, c’est samedi lors de l’access-match. Pour vous faire patienter, revivez donc le dernier derby entre les deux équipes. C’était en 2019.

Nous sommes donc le 4 avril 2019, et le Biarritz Olympique se déplace à Jean Dauger pour le compte de la 27e journée de Pro D2. Une journée à enjeu, puisqu'à trois journées de la fin de la saison régulière, Bayonne est troisième avec 75 points, tandis que Biarritz est à la neuvième place, à 5 points du cinquième Mont-de-Marsan qui comptabilise 65 points. À l’issue de la rencontre, Bayonne peut retrouver une deuxième place en cas de victoire et le B.O, lui, peut se raccrocher aux Top 6. Nous assistons donc au 112e derby de l’histoire dans une ambiance de folie.

Les premiers points de ce match arrivent dès la 5e minute. Sur une grosse poussée de Bayonne en mêlée, les Biarrots sont pénalisés. L’ouvreur Tristan Tedder ne tremble pas et enquille trois points pour les siens. Maxime Lucu lui répond 20 minutes plus tard : trois partout. Puis, dans la foulée, sur une contre-attaque amorcée par Julien Tisseron pour Bayonne, l’arrière est plaqué dangereusement et à retardement. Le fautif ? Clément Martinez, le talonneur du B.O. Il prend logiquement un carton jaune. C’est ce même Tisseron qui va inscrire le premier essai des Bleu et Blanc dans cette partie, à la 30e minute de jeu. Dans le camp biarrot, les Bayonnais font jouer leurs avants, jusqu’à rentrer dans leurs 22 m. Toujours dans l’avancée, les gros parviennent jusqu’aux 5 m. C’est à ce moment-là que Guillaume Rouet décide d’écarter et en bord de ligne, l’arrière bayonnais plonge dans l’en-but. On en reste à 8 à 3 pour Bayonne, après la transformation manquée de Tedder.

Le score n’évoluera plus jusqu’à la mi-temps. Comme tout derby, ce match est très disputé et aucune des deux équipes ne prend trop de risque. Au retour des vestiaires, en revanche, la troisième ligne biarrote va faire la différence, après que Lucu est inscrit trois points pour resserrer l’écart. Sur une touche, le numéro 8, Manu, parvient à fixer deux défenseurs bayonnais avant de trouver, sur la ligne médiane, son numéro 7, Knight. Ce dernier perce sur trente mètres avant de retrouver Martinez, bien présent au soutien. Et sur le ruck qui suit, Lucu écarte petit côté et c’est Dacharry qui marque en coin. Transfo’ réussi : 8 à 13 pour Biarritz, qui mène pour la première fois dans ce derby. Ensuite, Lucu et Tedder se répondront par deux pénalités chacun. Et à dix minutes du terme, Bayonne n’est plus mené que 14 à 19 sur sa pelouse. Ces derniers instants sont alors très tendus entre les deux équipes, mais le score n’évoluera plus. Biarritz remporte en terre bayonnaise, le 112e derby basque de l'histoire.

Pour autant, à l’issue de cette saison, c’est Bayonne qui parviendra finalement à remonter en Top 14, après une finale complètement indécise face à Brive. Deux ans plus tard, nous retrouverons enfin le derby du Pays Basque, lors de l’access-match qui aura lieu ce samedi 12 juin à 17h30.