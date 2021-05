Top 14/Pro D2. Célébrations, amendes, trajets : la LNR durcit son protocole sanitaire

RMC Sport a dévoilé le nouveau protocole sanitaire de fin de saison pour le Top 14 et Pro D2. Il devrait beaucoup faire parler dans les clubs quant à son application.

Les récents reports de matchs de Top 14 et Pro D2 ont poussé la LNR à durcir son protocole sanitaire afin d'assurer les fins de saisons. On peut également affirmer que le déconfinement à partir du 19 mai a engendré cette décision. Selon les informations de RMC Sport, la LNR a dévoilé ces nouvelles règles dans un dossier de 17 pages présenté aux présidents et aux entraîneurs. Plusieurs facteurs font douter la Ligue concernant l'application stricte des mesures sanitaires dans les clubs : les vacances scolaires et la présence des enfants à la maison, l'épidémie qui ne décroit pas et le relâchement concernant l'application des protocoles.

Pour cela, de nouvelles restrictions devraient être appliquées pour la fin de saison à venir. Des sanctions disciplinaires seront infligées en cas de non-respect du protocole. La LNR pourra appliquer une amende allant de 2000 à 10 000 € et donner match perdu en cas de non-respect "par infraction constatée". Bien évidemment, le port du masque sera toujours d'actualité, mais un rappel a été fait : tous les membres du club devront arriver au club masqués que l'on soit "immunisé" ou vacciné. Seul les exercices physiques et les oppositions permettront de tomber le masque.

L'autre précision demande aux joueurs d'arriver au stade (entraînements et matchs) en tenue de rugbyman. Les douches devraient être interdites au sein du club, tout comme les bains glacés et les activités intérieures. Cela signifie que tout devra se faire à l'extérieur : réunions, musculation, collation, etc. Pourtant, les séances vidéos sont autorisées en respectant les bonnes conditions de ventilation et de distanciation sociale.

Mais la mesure qui fait le plus réagir est l'interdiction de se congratuler après un essai. En somme, plus aucune célébration comme appliqué en Premiership. Cela vaut aussi pour la fin de match. La LNR interdit également de se serrer la main, surtout "quand on vient de toucher son protège-dents".

RMC dévoile également que tous les trajets devront se faire dans deux bus différents de préférence, et en charter si trajet en avion. À l'extérieur, les joueurs devront prendre leur repas en chambre. Les tests PCR seront également multipliés avec 3 tests virologiques par semaine, dont un à 3 jours du match et un la veille. On passe à deux joueurs positifs maximum pour être autorisé à continuer les entraînements collectifs. Si un de plus voit son test être positif, seuls les immunisés (et vaccinés) pourront s'entraîner collectivement. Désormais, il reste à appliquer ce protocole et là est toute la difficulté.