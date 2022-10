TOP 14. Vers un retour de taille pour l'ogre toulousain ce week-end ?

Pour préparer le déplacement à Brive de ce week-end, le Stade Toulousain pourrait voir le seul vrai numéro 12 de son effectif faire son retour.

Il est l'une des pièces maîtresses du Stade Toulousain et pourtant, on ne l'a toujours pas vu cette saison ! C'est bien normal, Pita Ahki s'était fait opérer d'un genou juste avant la reprise du championnat, pour soigner une articulation douloureuse. En son absence, Sofiane Guitoune, Dimitri Delibes, Pierre-Louis Barassi et les autres centres ont fait le job à Toulouse, mais le retour du seul vrai numéro 12 de l'effectif stadiste est pourtant grandement attendu pour amener encore plus d'assurance à la ligne de 3/4 des Rouges et Noirs.

Qu'à cela ne tienne, le voeu de beaucoup pourrait être exaucé dès ce samedi, à Brive, puisque le Néo-Zélandais serait sur le chemin du retour. D'après le club, Ahki s'entraînait au cardio la semaine passée et avait accéléré sa reprise de course et d'ateliers. Apte, ou presque, il se pourrait donc bien que celui qui vient de fêter ses 30 ans fasse sa première apparition de la saison ce week-end, chez les Coujoux. À moins qu'Ugo Mola ne décide de préserver sa pièce maîtresse défensive un week-end de plus, histoire d'être sûr de pouvoir l'aligner pour la réception du champion d'Europe rochelais, la semaine suivante...

