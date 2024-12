TOP 14. Vers un licenciement choc pour Camille Chat ? Avenir incertain pour le talonneur du Racing 92

L'ombre d'un licenciement plane sur Camille Chat. Après un écart extra-sportif, l'avenir du talonneur emblématique du Racing 92 est suspendu à une décision imminente.

La situation reste tendue au Racing 92, et un nouveau chapitre délicat pourrait bien s'écrire pour Camille Chat. L’ancien talonneur tricolore (29 ans, 33 sélections) se retrouve au cœur d’une affaire extra-sportive qui pourrait aboutir à son licenciement, alors même qu’il est sous contrat avec le club francilien jusqu’en juin 2027.

Une soirée de trop pour Chat et Tarrit

La semaine dernière, Camille Chat et son coéquipier Jannick Tarrit (26 ans, 1 sélection) ont été écartés du groupe pour n’avoir pas pu participer à un entraînement collectif au lendemain d’une soirée.

Une décision qui a fait grand bruit et mis en lumière des tensions internes. Si Tarrit devrait s’en sortir avec une sanction plus légère, l’avenir de Chat au Racing 92 semble beaucoup plus compromis.

Un licenciement en discussion

Selon les informations rapportées par Midi Olympique, le club envisage sérieusement de mettre un terme au contrat du Bourguignon, arrivé en 2013 au Plessis-Robinson et qui a connu toute sa carrière professionnelle sous les couleurs ciel et blanc.

Une décision lourde, d’autant que Chat représente une figure emblématique de l’équipe. Dans l’attente d’un dénouement, le Racing 92 peut compter sur Feleti Kaitu’u.

L’Australien de 30 ans, recruté en septembre comme joker médical, a déjà prouvé sa valeur avec sept apparitions en Top 14, dont cinq titularisations. Selon le Midol, il restera jusqu’à la fin de la saison en tant que joueur supplémentaire, un choix prudent dans ce contexte incertain.

L’histoire de Camille Chat avec le Racing 92 pourrait-elle s’achever brutalement ? Une décision officielle est attendue dans les prochains jours.