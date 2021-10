TOP 14. USAP. Arlettaz : ''On ne mérite pas de gagner ce match''

Défaits à domicile face à Pau, les Catalans n’ont pas été capable de contenir la Section Paloise ce samedi 02 octobre.

L’USAP est un volcan effervescent. Mais ce week-end, le volcan s’est pris une douche froide. Alors qu’Aimé Giral avait résisté aux deux premières confrontations en son sein, il aura fallu attendre le 02 octobre pour que les coéquipiers de Mathieu Acebes connaissent leur première défaite à Domicile. Emmenés par Antoine Hastoy, les béarnais ont décroché un beau succès à l’extérieur sur le score de 14 à 29. Le manager catalan Patrick Arlettaz parle de cette défaite en conférence de presse : “On ne mérite pas de gagner ce match. On a des regrets par rapport à l’entame qui aurait pu être plus récompensé. On n’a pas su être réaliste. On mène puis quand eux nous passent devant, on n’est pas capable de reprendre les devants. Et après la pause, on aurait dû gommer plusieurs de nos imperfections, mais on a été dominé dans beaucoup de secteurs. On ne peut pas espérer gagner un match comme ça.”

Qui aurait dit au moment du carton rouge de Tuimaba que la Section terminerait avec un petit regret sur le bonus offensif ? Cette équipe se découvre une force dans l'adversité 👏 #USAPSP — Anthony Tallieu (@ATofficiel) October 2, 2021

Le deuxième ligne Tristan Labouteley, s’est aussi présenté en conférence de presse pour évoquer la défaite. Il explique que les catalans se sont “fait bouffer de partout”. Malgré le carton rouge à la 27ème minute côté Section, lui et ses coéquipiers ont manqué de réalisme. Il dit : “Comme depuis le début de la saison, on joue et on arrive pas loin de la ligne. Mais au moment où il faut conclure, on n’y arrive pas. C’est un point qu’il faut améliorer.”