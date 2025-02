Top 14. Une tuile de plus pour l'Aviron Bayonnais : l'expérimenté Reece Hodge ne reviendra pas de sitôt

Bayonne devra composer sans Reece Hodge. L’international australien, jamais apparu sous le maillot ciel et blanc cette saison, va subir une opération du genou et ne jouera pas du tout.

L'Aviron Bayonnais va devoir finir la saison sans un élément qui aurait pu faire la différence dans la course à la qualification. L'arrière australien Reece Hodge ne foulera finalement pas les pelouses du Top 14 en 2024/2025. Une saison blanche qui pourrait ne pas faire les affaires des Basques.

Hodge, un pari raté pour l'Aviron ?

L'ancien international wallaby va subir une opération du genou ce vendredi selon les informations de Sud Ouest, avec une absence estimée à six mois. Une mauvaise nouvelle pour le club basque, qui espérait peut-être compter sur son expérience et sa polyvalence en fin de saison.

L'aventure bayonnaise de Reece Hodge tourne pour le moment au flop. Arrivé avec de grosses attentes, l'Australien n'a joué jusqu'ici que sept matchs de championnat. En proie à des soucis physiques, il avait été tenu à l'écart ces derniers mois. Bayonne doit maintenant composer sans lui définitivement.

Une infirmerie bien remplie

Et comme un problème n'arrive jamais seul, l'Aviron doit aussi faire sans Camille Lopez. Le stratège basque souffre d'une déchirure à l'ischio de la cuisse gauche et manquera trois à quatre semaines de compétition. Un coup dur pour Grégory Patat, d'autant plus que Manu Tuilagi, traîne lui aussi une gêne aux ischio-jambiers.

TOP 14. 11 blessés, 2 stars out, Bayonne peut-il s'en sortir face à Clermont ?Avec une infirmerie remplie et un effectif amoindri, l'Aviron va devoir serrer les rangs pour rester dans la course à la qualification. La dynamique bayonnaise sera mise à rude épreuve dans les prochaines semaines.

Aux Ciel et Blanc de trouver les ressources pour surmonter ces pépins et continuer à rêver d'un printemps en phase finale. Quatrièmes après 17 journées, les Basques sont dans le bon wagon.

Mais on sait qu'il est très facile de voir le train s'éloigner en fin d'exercice. La fraicheur physique est déterminante. Et l'absence de certains joueurs pourrait donc être préjudiciable au groupe.