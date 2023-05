TOP 14. Un cadre du Stade Français de retour juste avant les phases finales ?

Juste avant d’affronter le Stade Rochelais pour la dernière journée de la saison régulière de Top 14, le Stade Français pourrait enregistrer le retour de Morgan Parra.

‘'Je n'ai aucun regret'', Morgan Parra raccroche les crampons et enfile le brassardActuellement 3ème du Top 14, le Stade Français est d'ores et déjà assuré de jouer les phases finales cette saison. Mais avant cela, les hommes de Quesada devront disputer un dernier match de saison régulière, face au double champion d'Europe, La Rochelle. Une rencontre qui pourrait être le théâtre du retour d'un cadre du Stade Français : Morgan Parra. En effet, le journal l'Équipe nous apprend ce jeudi que le demi de mêlée, qui prendra sa retraite sportive à l'issue de cette saison, serait pressenti pour débuter cette 26ème journée de championnat. Blessé à la cheville lors du derby d'Île-de-France en mars dernier, l'ancien joueur de l'ASM a manqué les 4 dernières rencontres de son équipe en championnat. Un potentiel retour qui, s'il n'est pas encore officiel (le joueur ressent encore quelques douleurs), pourrait faire énormément de bien à une équipe parisienne qui manque d'expérience, surtout à la charnière. En témoignent les fins de matchs de Clermont et Lyon, où le club de la Capitale a laissé filer des points précieux...

TOP 14. TRANSFERT. Après Macalou et Delbouis, le Stade Français va s'offrir une nouvelle pépite de Massy Une rencontre pour assurer un barrage à domicile

Si cet affrontement ne sera pas un huitième de finale (au contraire de Lyon vs Bayonne), celui-ci reste important pour les deux équipes, et en particulier pour le Stade Français. En effet, les Parisiens doivent défendre leur 3ème place, synonyme de barrage à domicile. Problème, derrière, ça pousse ! Que ce soit le Racing 92, qui reste sur deux bonus offensifs, ou bien l'UBB et Lyon, tous veulent finir au 3ème et 4ème rang du classement. Autrement dit, le Stade Français va devoir prendre cette rencontre face à La Rochelle avec beaucoup de sérieux, pour ne pas connaître une (petite) désillusion. Quant aux Rochelais, et même si tout est encore possible mathématiquement, ces derniers finiront certainement à la deuxième place, les Toulousains affrontant dans le même temps une équipe briviste qui n'a plus rien à jouer.

Top 14. Résumé vidéo. Les Lyonnais arrachent le match nul après une remontada complétement folle face au Stade Français