Top 14. Résumé vidéo. Les Lyonnais arrachent le match nul après une remontada complétement folle face au Stade Français.

Menés 28-0 à la mi-temps, les coéquipiers de Baptiste Couilloud ont su se remobiliser à la sortie des vestiaires pour finalement arracher le match nul à la sirène face au Stade Français.

Un bon coup de gueule ! Après une mi-temps honteuse de son équipe (0-28), Baptiste Couilloud a pris les choses en main dans le vestiaire du LOU. Pendant de longues minutes, on l’a vu remobiliser ses coéquipiers en haussant la voix. La réaction voulue fut immédiate. À la sortie des vestiaires, les Lyonnais sont méconnaissables et inscrivent dès la 46ᵉ minute de jeu un essai plein d’opportunisme qui sonne le début de la révolte.

Pression défensive, vitesse d’exécution, réussite et réalisme, les Parisiens, ont sûrement signé leur plus belle mi-temps de la saison lors du premier acte en inscrivant quatre essais (Coville 10', 36' ; Barré 23' ; Ward 29’) sans encaisser le moindre point (28-0). Malheureusement et comme souvent avec le Stade Français, les vieux démons ressurgissent. Au retour des vestiaires, l’intensité n’y était plus face à des Lyonnais remontés qui avaient à cœur de laver leur honneur. Gonzalo Quesada le manager parisien résume la rencontre au micro de Canal + : “On a fait une première mi-temps parfaite avec beaucoup de réalisme. Nous avons marqué sur chaque opportunité, même en contre, mais nous n'avons pas su revenir en seconde période. Nous n'avons eu aucune action positive”.

Le LOU au bord de l'implosion

La semaine agitée au sein du groupe lyonnais n’a selon Ethan Dumortier, interrogé par Canal+, pas pesé sur la première mi-temps : “ Ça n’a rien à voir, on a juste était absent sur cette première mi-temps. C’est l’équipe toute entière qui était absente, ça n’a rien à voir avec la semaine que l’on a passée, on n'a pas su trouver les solutions, on s’est mis en difficulté. Ce n'est pas la faute du staff dans ces moments-là, ce sont les joueurs sur le terrain qui mettent en difficulté tout le monde”. L’ailier international pouvait-il réellement tenir un autre discours ? La première mi-temps des Rhodaniens ressemblait tout de même à une provocation, tant l’investissement était faible.

Pour rappel, Le Progrès a dévoilé cette semaine qu’une “délégation de huit joueurs, représentant l’ensemble du groupe lyonnais, a été reçue mercredi après-midi par Yann Roubert”. Le cas de Xavier Garbajosa était au centre des discussions après que les tensions déjà présentes entre le manager et ses joueurs aient pris une nouvelle dimension après la victoire à l’arraché face à l’USAP le week-end dernier.