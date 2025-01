Top 14. Un 3/4 sur la touche pendant 3 mois, son avenir à Toulon définitivement bouché ?

Cervicales touchées, avenir incertain : Duncan Paia’aua est absent trois mois. Une blessure qui pourrait signer la fin de son histoire avec Toulon, alors qu’il est en fin de contrat.

Après Ollivon, Toulon privé de Paia’aua

Le RCT fait face à une nouvelle tuile. Après Charles Ollivon, Toulon doit composer avec l’absence de Duncan Paia’aua. Le centre sera éloigné des terrains pendant trois mois.

C’est Pierre Mignoni qui a confirmé la nouvelle ce vendredi, précisant que le joueur avait subi une opération au niveau des cervicales. Une intervention nécessaire, mais qui pourrait compliquer la rotation en fin de saison.

Fin de contrat : un avenir incertain

En fin de contrat à l’issue de la saison, Duncan Paia’aua pourrait bien avoir disputé son dernier match sous les couleurs du RCT. Bien que le joueur ait récemment exprimé son envie de prolonger l’aventure à Toulon, cette blessure rebat les cartes.

À 29 ans, il doit convaincre les dirigeants qu’il mérite un nouveau contrat, mais ce contretemps médical pourrait compliquer les négociations. Selon les dernières rumeurs, il ne sera pas prolongé par ses dirigeants.

L'été dernier, l’USAP était déjà sur le coup pour récupérer le centre. Un départ vers Perpignan serait une option si Toulon décidait officiellement de ne pas le prolonger. En attendant, Duncan Paia’aua devra se concentrer sur sa rééducation.

Pour Toulon, c’est l’heure de serrer les rangs et de s’adapter. Entre blessures et incertitudes contractuelles, le chemin vers les sommets du Top 14 et de la Champions Cup s’annonce semé d’embûches.

Mais la formation varoise retrouve des couleurs sous l'impulsion de joueurs comme Dréan, Serin et Ribbans. Lequel est considéré comme l'un des meilleurs deuxièmes lignes du Top 14, si ce n'est le meilleur devant des poids lourds comme Meafou et Skelton.