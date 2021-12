TOP 14. UBB. Matthieu Jalibert forfait pour le match face à Toulon

L'ouvreur de l'UBB et de l'équipe de France Matthieu Jalibert a annoncé qu'il ne pourra pas jouer le match de Top 14 face à Toulon dimanche.

COUPE D'EUROPE. UBB. Matthieu Jalibert blessé et forfait face à LeicesterDéjà absent face à Leicester en Champions Cup en raison d'un pépin physique, Matthieu Jalibert est forfait pour le match de Top 14 face à Toulon ce dimanche. L'ouvreur de l'équipe de France a annoncé via les réseaux sociaux qu'il avait été testé positif au coronavirus. "J’ai très peu de symptômes, je vais plutôt bien, mais ça m’oblige à m’isoler dix jours. Je vais en profiter pour me reposer et revenir plus fort ! C’est une période compliquée pour nous tous alors prenez soin de vous et de vos proches." Jalibert pourrait ne pas être le seul Bordelais à renoncer à ce match du Boxing Day.

En effet, l'UBB a annoncé avoir plusieurs cas dans ses rangs cette semaine. Tous les entraînements avaient été stoppés. On ne connait pas le nombre de cas ni l'identité des personnes touchées. Mais cela pourrait pousser la LNR à reporter le match. D'autant plus que le Racing 92 est également dans une situation similaire avant son match face à Pau lundi. De son côté, Matthieu Jalibert devrait aussi manquer la rencontre face au BO le 2 janvier dans le cadre de la 14e journée de Top 14. TOP 14. Malgré le retour de Kolbe, ce Toulon-là a-t-il les armes pour résister à l'UBB ?