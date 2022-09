TOP 14. Tuilagi, Mostert… Quels internationaux devrait recruter Brive ?

En début de semaine, le président de Brive Simon Gillham annonçait que son club pourrait bientôt attirer une ou plusieurs stars du rugby mondial. Mais lesquelles exactement ?

Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue en Corrèze. Cette semaine, le président de Brive Simon Gillham a affirmé que le club de Top 14 voulait retrouver sa gloire d’antan. Et pour y arriver, celui-ci veut absolument attirer de grands noms du rugby mondial. Chose possible depuis que le millionnaire anglais Ian Osborne a débarqué en Corrèze. Vous l’aurez compris, Gillham voit grand, et même s’il n’a pas donné de nom, il souhaite s’inspirer de ce qu’a fait La Rochelle ou Toulon, en recrutant des joueurs du calibre de Victor Vito ou encore de Johnny Wilkinson. Pour ce faire, on a donc décidé d’imaginer, avec plus ou moins de sérieux, quels internationaux devraient recruter le CAB dans les prochaines saisons.

Troisième ligne des All-Blacks, Shannon Frizell est un joueur atypique. Très dur sur l’homme, le Tongien de naissance sait également faire jouer ses coéquipiers, notamment avec de superbes passes après contact. Un joueur dans la plus pure tradition des All-Blacks, qui a enchaîné de nombreuses titularisations depuis 5 ans. Malheureusement pour lui, son image s’est quelque peu détériorée ces derniers temps, la faute à une affaire d'agression sur deux femmes en 2021. Si depuis, le joueur a de nouveau été aligné chez les Blacks, l’on peut penser que ce dernier souhaiterait se faire tout petit dans son pays. Quoi de mieux donc qu’un nouveau départ, du côté de la France ? Et plus précisément à Brive, club qui a déjà en son sein un autre Néo-Zélandais : Abraham Papali’i. De plus, Frizell ne serait pas le seul joueur des All-Blacks à quitter le pays pour la France, juste après une Coupe du Monde…