Top 14 - Trois cas positifs au Covid-19 détectés au LOU, le stage annulé

Le LOU a indiqué ce samedi que trois joueurs de son effectif professionnel ont été contrôlés positifs au Covid-19.

Pro D2 - Un joueur positif au Covid-19 du côté de Provence RugbyPersonne n'est épargné. Malgré toutes les mesures mises en place et le protocole de reprise imposé au club par la LNR, des cas de Covid-19 continue d'être détectés au sein des formations professionnels. Après Provence Rugby, c'est au tour du LOU d'indiquer via un communiqué que plusieurs joueurs de son effectif sont positifs. Bien qu'asymptomatiques, ils "ont été isolés et placés en quatorzaine dès la prise de connaissance des résultats." Par mesure de précaution, le stade de préparation qui devait avoir lieu ce dimanche est annulé.

Suite aux prélèvements hebdomadaires réalisés dans le cadre du protocole de prévention mis en place par le club, trois cas positifs à la Covid-19 ont été détectés au sein de l’effectif professionnel du LOU Rugby. Les trois membres du groupe concernés, tous asymptomatiques, ont été isolés et placés en quatorzaine dès la prise de connaissance des résultats. Par respect du secret médical et des membres du club concernés, nous ne dévoilerons pas leur identité.



Le club travaille en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin de limiter la propagation du virus en appliquant les consignes recommandées par les autorités. De plus, le club va suivre à la lettre le protocole de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et de ses recommandations imposant un retour à la phase 2 pour ses entraînements (pas de collectif). De ce fait, le départ en stage de préparation initialement prévu ce dimanche est annulé.



Le club réaffirme la priorité absolue donnée à la santé de tous les acteurs, et espère un retour à la normale aussi rapide que possible.