TOP 14. TRANSFERTS. À Castres, un recrutement estampillé ProD2 qui fait ses preuves

La saison prochaine, il y aura peu de mouvements au CO. 4 départs pour 6 arrivées, toutes venues de Pro D2...

"La satisfaction c'est de prendre des joueurs inconnus ou très peu connus et de les amener à performer au très haut niveau". La tirade était signée Pierre-Henry Broncan, au sortir de la saison passée. Il est vrai qu'à Castres, on aime aller chercher des garçons à fort potentiel mais sans expérience du très haut niveau, pour les choyer jusqu'à les faire exploser en Top 14 ensuite, et plus si affinités. Cette saison encore, après les réussites de Barlot, Staniforth ou Arata, qui connaissait Nick Champion de Crespigny et Teariki Ben-Nicholas il y a de ça 9 mois ? Ils se comptent probablement sur les doigts de la main. Voilà pourtant deux garçons devenus indispensables au CO (33 titularisations à eux deux) en quelques semaines seulement sur les bords de l'Agout.

Top 14. Castres. Qui est Nick Champion de Crespigny, le nouveau 3ème ligne du CO ?Ainsi, 3èmes du championnat à l'heure d'écrire ces lignes, les Castrais ne vont pas changer une méthode qui gagne à l'avenir. Fortes du flair inimitable de leur gourou "PHB", les 6 recrues de la saison prochaine arriveront toutes... de Pro D2. Une ineptie pour certains, mais tout sauf un hasard à Pierre-Fabre : les nouveaux venus sont méticuleusement choisis. Pour preuve, vous, amouraché du seul et unique Top 14, les noms d'Aurélien Azar ou Gauthier Maravat ne vous disent certainement rien. Ceux de Asier Usarraga ou Adrien Séguret peut-être un peu plus, sans que vous ayez élevé les cochons ensemble pour autant. Pourtant, ils débarqueront tous dans le Tarn avec de fortes attentes placées autour d'eux. Et pour cause, Azar, par exemple, jouait encore en Fédérale 1 il y a 3 ans. Mais à bientôt 28 ans, le pilier de Carcassonne est aujourd'hui l'un des meilleurs droitiers de Pro D2, lui dont la grande mobilité et la force en mêlée en ont fait un pion indispensable de l'équipe de Christian Labit, par ailleurs barragiste ce jeudi soir.