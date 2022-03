TOP 14. TRANSFERT. Un talonneur all black vers Lyon ?

Liam Coltman, 8 capes avec les All Blacks, devrait débarquer dans le 69 la saison prochaine pour remplacer Ivaldi et Taufete'e, selon RMC Sport.

C’était l’une des priorités du recrutement du LOU. Alors que l’expérimenté talonneur Mickael Ivaldi s’en ira du côté de Paris et que sa doublure américaine, Joe Taufete'e, retournera aux USA, il fallait trouver un talonneur d’un certain calibre pour venir caler la mêlée lyonnaise l’an prochain. Et en parlant de calibre, il semblerait que ce soit Liam Coltman qui ait la faveur des pronostics pour rejoindre le Rhône. Selon les informations de RMC Sport, l’ancien All Black (32 ans, 8 sélections) aurait donné son accord aux dirigeants lyonnais. Le talonneur des Highlanders viendrait alors apporter toute son expérience et sa rudesse au paquet d’avants des pensionnaires de Gerland.

POINT TRANSFERTS. Clermont piste un Wallaby, Ngatai au Leinster, Pagès à Carcassonne

Reste à savoir si comme au talon, le LOU activera la piste néo-zélandaise pour remplacer son centre Charlie Ngatai, qui vient d’accepter un pont d’or offert par le Leinster…