TOP 14. TRANSFERT. 250 000 € envolés : Bayonne paie cher son oubli dans le dossier Mousques

Bayonne pensait sécuriser une indemnité de formation conséquente pour le départ de son jeune arrière-ailier Xan Mousques, mais un simple oubli administratif laisse l’Aviron sans un centime

C’est un départ qui fait grincer des dents du côté de Jean-Dauger.

À seulement 19 ans, Xan Mousques, arrière-ailier international U20, a quitté l’Aviron Bayonnais pour rejoindre Bordeaux-Bègles cet été. Un coup dur sportif, mais surtout financier pour le club basque, qui ne touchera pas les indemnités de formation liées à son départ. La raison ? Un simple oubli administratif.

Un transfert rapide

Formé à Nafarroa puis intégré au centre de formation bayonnais en 2022, Mousques avait montré son potentiel dès l’automne 2024 en disputant ses premières minutes avec les pros. Courtisé par plusieurs clubs, dont La Rochelle, c’est finalement l’UBB qui a su agir le plus vite pour s’attacher ses services.

Bayonne, de son côté, pensait pouvoir se rattraper avec les fameuses indemnités de formation, estimées entre 230 000 et 250 000 €.

Un oubli qui coûte cher

Mais pour les déclencher, une condition est incontournable : envoyer une proposition officielle au joueur, même s’il la refuse ensuite. Une étape que le club basque a tout simplement oubliée. Ni mail, ni recommandé. Résultat : la commission juridique de la Ligue nationale de rugby a tranché, et Bordeaux-Bègles n’aura pas à débourser un centime.

L’UBB récupère donc gratuitement un talent prometteur, déjà international avec l'équipe de France moins de 20 ans, tandis que Bayonne se retrouve bredouille. Un double coup dur : perte d’un joueur à fort potentiel et d’une manne financière précieuse.

Un rappel brutal que, dans le rugby professionnel, la moindre négligence peut coûter très cher.