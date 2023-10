TOP 14. TRANSFERT. 2 stars de l’Angleterre en partance pour Toulon ?

Selon les informations de Rugbyrama, 2 internationaux du XV de la Rose pourraient rejoindre Toulon la saison prochaine. Ce qui coïncident avec les difficultés financières des clubs de Premiership.

Ça s'active sur la Rade ! En effet, et même si aucune annonce officielle n'a encore été faite (contrairement à d'autres clubs de Top 14), le RCT pourrait, selon les informations de Rugbyrama, s'offrir dès la saison prochaine deux internationaux anglais. Rien que ça ! Une opportunité possible grâce à l'attractivité du club rouge et noir, mais aussi grâce aux difficultés financières que connaissent les équipes de Premiership.

D'ailleurs, selon plusieurs observateurs, un véritable exode de joueurs anglais vers le championnat de France pourrait avoir lieu dans les prochaines saisons. Mais en attendant cela, revenons-en au RCT. Car après David Ribbans (arrivé cet été en provenance de Northampton), ce serait au tour du pilier Kyle Sinckler (30 ans), ainsi que du 3ème ligne Lewis Ludlam (27 ans) de débarquer sur la Rade.

Des rumeurs qui pourraient se transformer en transferts officiels lors des prochaines semaines, d'autant que, toujours selon Rugbyrama, les deux hommes auraient profité de la fin de la Coupe du Monde pour visiter les locaux du RCT. Ces derniers auraient même été "séduits".

Si Sinckler (Bristol) et Ludlam (Northampton) venaient à débarquer sur la Rade, Toulon réaliserait là deux énormes coups sur le marché des transferts ! Car au-delà des qualités des deux hommes, le choix des profils paraît plus que logique. En effet, l'arrivée de Sinckler permettrait au club de renforcer sa profondeur d'effectif au poste de pilier droit, tout en palliant un éventuel départ de Beka Gigashvili, en fin de contrat en juin prochain (même si la prolongation de ce dernier est une priorité pour le RCT).

Même chose pour Ludlam : troisième ligne polyvalent, son arrivée améliorerait singulièrement l'effectif toulonnais à ce poste, qui a connu de nombreux départs la saison dernière. De plus, sa potentielle association avec des joueurs comme Ollivon ou Isa promet des étincelles.

Mais voilà, au-delà de renforcer l'effectif rouge et noir, ces deux potentielles arrivées confirmeraient l'envie des dirigeants du RCT de redonner la gloire d'antan au club. Et pour cela, ces derniers ont déjà frappé fort, en signant des joueurs de classe mondiale comme l'ailier des All Blacks Leicester Fainga'anuku, le demi de mêlée Ben White, ou encore moins récemment, le centre des Fidji Waisea Nayacalevu.

De belles promesses donc, qui pourraient se concrétiser dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Mais en attendant, les dirigeants du RCT devront déjà assurer les prolongations de certains joueurs en fin de contrat, comme l'international du XV de France Gabin Villière, ou encore le talonneur Tolofua. Car pour se refaire une place parmi les meilleurs, Toulon va devoir avant tout chercher de la stabilité...