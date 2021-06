Top 14. Toulouse refuse une nouvelle fois les écrans géants pour la finale

Les supporters du Stade Toulousain ne pourront pas assister à la finale devant un écran géant. Les supporters sont en colère.

C'est une nouvelle douche froide pour les supporters toulousains. Ce vendredi soir, leur club devra tout faire pour aller chercher son 21e titre de Top 14 face au Stade Rochelais. Mais la dernière marche est immense quand on connaît les atouts des Rochelais, revanchards de la dernière finale de Champions Cup.

Le match sera sûrement le plus suivi de l'année. Mais ce ne sera qu'à la télévision. Si la jauge des 5000 spectateurs n'a pas pu être levée, les supporters devront trouver une autre solution pour partager ce moment ensemble. Et cette solution ne s'appellera pas "écran géant". En effet, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a affirmé à La Dépêche qu'il n'y aura pas d'écran géant au Capitole, à Ernest-Wallon ou dans d'autres endroits de la ville.

Rappelons que pour la finale de Champions Cup face à ces mêmes Rochelais, les bars de la ville n'étaient pas autorisés à diffuser le match en terrasse. Aujourd'hui, la situation sanitaire n'a peut-être pas changé, mais les règles oui : plus de couvre-feu, ouverture des restaurants et bars à l'intérieur, jauge augmentée, etc. Mais la mairie de Toulouse et le préfet ne souhaitent pas être la région qui augmentera les cas de personnes positives.

Pour La Dépêche, le président du club de supporters Le Huit s'est exprimé. Il ne comprend pas la justification des autorités concernant les rassemblements, quand la pandémie "régresse" : "Cette décision n’aurait pas de sens, des regroupements se font partout. D’autres villes sont moins restrictives dans leurs mesures. On a pu le voir à Perpignan où des écrans géants ont été installés pour la finale de Pro D2. Ou encore à Lille, où les joueurs ont pu parader, titre en main. On est en colère contre la mairie et la préfecture qui font tout leur possible pour doucher notre enthousiasme". Une colère qui ne devrait pas s'atténuer avant le coup de sifflet final.