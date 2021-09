Top 14. Toulon sans Ollivon, Carbonel et Serin pour défier un Montpellier revanchard !

Les compositions des deux équipes sont tombées ce vendredi après-midi, et comme prévu, le RCT et le MHR devront faire face à de nombreux absents !

Samedi soir, Toulon recevra dans son antre un Montpellier certainement revanchard au vu de la saison dernière. Une rencontre à suspens, qui se fera, comme nous le savions, sans beaucoup de cadre de chaque côté ! Commençons par le RCT, qui, en plus des internationaux français et étrangers indisponibles (Carbonel, Étrillard, Gros, Hériteau, Etzebeth, Kolbe, Nakarawa, Paia’aua et Wainiqolo), devra également faire sans Lakafia, Rebbadj et Setiano, blessés et absents pour ce match d’ouverture. Des forfaits qui viennent remplir une infirmerie déjà bien garnie par Ollivon, Serin, Tolofua ou encore Villière. Collazo a donc dû composer son XV de départ avec les joueurs présents.



Il pourra néanmoins compter sur quelques cadres comme Cordin, Belleau et le capitaine du jour, Sergio Parisse. À noter le replacement à l’arrière d’Aymeric Luc pour ce match. Le reste de l’équipe, principalement des recrues et des jeunes, auront l’opportunité de briller sans les titulaires indiscutables. Sur le banc, quelques habitués du Top 14 comme Timani, Ory ou encore Dachary pourront encadrer les jeunes comme Le Corvec, Danglot et Gonzalez. Un banc qui est d’ailleurs composé de 6 avants : choix du coach ou contrainte ? Peu importe la réponse, ces derniers auront fort à faire face à une équipe héraultaise plus expérimentée.

Toulon 1 Gigashvili 2 Soury 3 Brookes 4 Alainu’uese 5 Roux 6 Halagahu 8 Parisse 7 Du Preez 9 Blanc 10 Belleau 11 Moretti 12 Septar 13 Smaïli 14 Cordin 15 Luc 16 Sosene-Feagai 17 Gonzalez 18 Timani 19 Le Corvec



20 Ory 21 Dachary 22 Danglot 23 Fresia

Côté montpelliérain, malgré quelques absences notables (Vincent, Forletta, Bécognée, Bouthier, Pollard, Reinach, Van Resburg, Galletier et Camara), Saint-André pourra compter sur un pack solide, avec les titularisations des internationaux français Guirado, Haouas, et Ouedraogo. Pour les accompagner, la recrue Mercer fera ses débuts en Top 14 avec le numéro 8 dans le dos. Chez les 3⁄4, les feux-follets Rattez et Ngandebe composeront les ailes, tandis que Doumayrou occupera le poste de deuxième centre. Avec le forfait de dernière minute de Garbisi, Paillaugue glissera à l’ouverture. Une équipe tout de même solide, qui sera accompagnée d’un banc expérimenté qui pourra faire la différence en fin de match. Les recrues Maurouard et Tauleigne composeront celui-ci, avec notamment Willemse, Darmon et Devergie.